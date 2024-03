Olsztynianki mistrzyniami Polski w siatkówce juniorek

Oczy miłośników młodzieżowej siatkówki z całego kraju były zwrócone w ostatnich dniach na kaszubską Stężycę i na Bartoszyce, gdzie rozgrywane w dniach od 5 do 9 marca były finały mistrzostw Polski juniorek i juniorów. W obu turniejach finałowych wzięło udział po 8 najlepszych klubów siatkarskich w Polsce w kategorii juniorów (niestety bez klubów z Warmii i Mazur). Ze znakomitej strony na turnieju w Stężycy pokazały się za to dwie zawodniczki pochodzące z Olsztyna: Anna Fiedorowicz i Maria Niedzwiecka, które obecnie reprezentują barwy GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska, najlepszego żeńskiego młodzieżowego klubu w Polsce. Klub z niewielkiej gminy wiejskiej Stężyca w ostatnich latach wyrósł na siatkarską potęgę w młodzieżowej siatkówce żeńskiej. Tylko w ubiegłym roku wywalczył złoto mistrzostw Polski w kategorii juniorek, srebro w kadetkach i brąz w młodziczkach.

Obrona tytułu mistrza Polski w kategorii juniorek udała się. Zawodniczki Wieżycy Stężycy wygrały 3 mecze grupowe stosunkiem 3:0 (z Policami, Wieliczką i Legionowem). W półfinale mistrzostw również rozprawiły się 3:0 z naszpikowaną reprezentantkami Polski ze szkoły w Szczyrku drużyna Budowlanych Łódź. W wielkim finale czekała bardzo mocna ekipa ENEA Energetyk Poznań. Mecz miał niezwykła dramaturgię, wypełniona po brzegi hala w Stężycy trzęsła się od dopingu, w którym prym wiedli młodzi piłkarze Radunii Stężyca, pięknie wspierający swoje koleżanki szkolne – siatkarki. Ostatecznie klub ze Steżycy wygrał 3:2, w tie breaku 16:14 i tym samym po raz drugi z rzędu został mistrzem Polski juniorek. W opinii ekspertów i komentatorów mecz finałowy stał na niebotycznym poziomie i był najlepszym finałem od wielu lat. Bardzo ważna rolę w mistrzowskiej drużynie odegrały zawodniczki pochodzące z Olsztyna: przyjmująca reprezentacji Polski Ania Fiedorowicz, została MVP turnieju, a więc najbardziej wartościową zawodniczką mistrzostw, a środkowa bloku Maria Niedzwiecka, która wskoczyła do pierwszej „szóstki” w pierwszym meczu turnieju i została w niej do końca zawodów, została MVP meczu grupowego z Policami. Obie siatkarki z Olsztyna swoja przygodę zaczynały w Kurian Volley Klub pod okiem byłego siatkarza AZS Olsztyn Adama Kuriana, następnie kontynuowały karierę w UKS Chemik SMS Olsztyn, z którym zdobywały mistrzostwa województwa w młodziczkach, kadetkach i juniorkach i docierały do turniejów półfinałowych mistrzostw Polski. Aby dalej się rozwijać obie przeniosły się do klubu w Stężycy: Ania w 2022 roku, a Maria w 2023 roku. Niedzwiecka jest również stypendystką Stomilu Olsztyn w programie „Stomil więcej niż klub”.

Grzegorz Szydłowski