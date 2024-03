20 lat w Unii Europejskiej - i co dalej? - Beata Deka

Zapraszamy na panel "20 lat w Unii Europejskiej - i co dalej?", podczas którego Beata Deka, Dyrektor Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie, podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. To spotkanie, to doskonała okazja do omówienia dotychczasowych osiągnięć Polski w UE oraz przedyskutowania przyszłości naszego regionu w kontekście integracji europejskiej. Nie przegap tej ważnej debaty!

Poznajcie również prelegenta!



Dyrektor Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie. Od wielu lat związana z olsztyńską ochroną zdrowia, szczególnie z promocją zdrowia i profilaktyką. Absolwentka studiów pielęgniarskich, ze specjalizacją — pielęgniarstwo onkologiczne. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych z zakresu kontroli, nadzoru oraz audytu w administracji publicznej, a także menadżera w ochronie zdrowia. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych „Executive MBA — Zarządzanie w ochronie zdrowia”. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Audytor Systemu Zarządzania Jakością 9001:2015. Powołana przez Prezydenta Olsztyna członkini zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej i zespołu opracowującego strategię rozwoju miasta Olsztyna +2030. Zdobywczyni tytułu „Kobieta z Charakterem”.