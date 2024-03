Wojsko - to nie tylko bezpieczeństwo, to istotny element napędowy gospodarki - Karol Motyka

Nie przegap udziału Karola Motyki, Starosty Braniewskiego, w panelu "Wojsko - to nie tylko bezpieczeństwo, to istotny element napędowy gospodarki". Podczas dyskusji omówione zostaną różne aspekty roli wojska w gospodarce regionalnej, a także znaczenie inwestycji wojskowych dla rozwoju lokalnych społeczności. Ciekawym kontekstem tej dyskusji może być potencjalny wpływ wojska na turystykę i rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, jak wojsko może pełnić aktywną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym regionu!

Poznajcie również prelegenta!

Karol Motyka jest doświadczonym liderem o bogatym doświadczeniu zawodowym i samorządowym. Posiada wyższe wykształcenie. Tytuł magistra inżyniera zdobył na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, na Wydziale Elektrycznym, specjalizując się w dziedzinie Elektrotechniki.

W swojej pracy zawodowej pełnił różnorodne funkcje. Od roku 2018 do chwili obecnej sprawuje mandat radnego Powiatu Braniewskiego oraz pełni obowiązki Starosty Braniewskiego. W latach 2016-2018 zajmował stanowisko wiceprezesa w firmie ENERGA Serwis, działającej w branży elektrycznej, a także prowadził własną działalność gospodarczą w tej dziedzinie. Przez ponad trzy dekady (1981-2016) pracował w różnych firmach związanych z branżą elektryczną, zdobywając w tym czasie cenne doświadczenie zawodowe.

Jest także aktywny poza sferą zawodową. Jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość od roku 2007. Od 1981 roku jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Ponadto, od 1978 roku zaangażowany jest w działalność społeczną, będąc członkiem organizacji Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako ratownik wodny. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1978 roku, gdzie pełni funkcję kwalifikowanego organizatora turystyki pieszej.

Dzięki swojej wieloletniej pracy zawodowej i społecznej wnosi ogromny wkład w rozwój lokalnej społeczności oraz aktywnie uczestniczy w życiu publicznym.