Donald Tusk: Polska nie przewiduje wysłania wojsk do Ukrainy

Od kilku tygodni toczy się dyskusja na temat propozycji francuskiej dotyczącej wysłania żołnierzy z zachodnich armii na Ukrainę. Donald Tusk potwierdził swoje stanowisko w tej kwestii podczas wywiadu udzielonego dla TVN24. - Polska nie przewiduje wysłania wojsk do Ukrainy - oznajmił.

Premier Polski dodatkowo wyraził swoje zadowolenie z "przebudzenia Europy" w kontekście Ukrainy oraz rosnącej świadomości zagrożenia ze strony Rosji. - Powoli rodzi się świadomość, że Europa musi być bardziej dojrzała, że ten okres geopolitycznego dzieciństwa i młodości się kończy - stwierdził Tusk.

Żeby skutecznie odstraszyć Putina, Europa musi uwierzyć w to, że jest możliwe w szybkim czasie przekształcenie potęgi gospodarczej w potężną siłę militarną - apelował premier Tusk. - Z dumą mogę powiedzieć, że Polska zachowuje się niezwykle racjonalnie, odważnie, ale bez hazardu - dodał.

Tusk na antenie TVN24 został również zapytany o bezpieczeństwo Polski. Na razie jest mało prawdopodobne, aby Rosja zdecydowała się na bezpośrednią agresję wobec Europy. Kiedy taka sytuacja stanie się bardziej realna? Według premiera kiedy NATO przestanie działać zgodnie.

Musimy być świadomi tego, co się dzieje, musimy być przygotowani, po to, żeby ten zły scenariusz nigdy się nie ziścił. Ale odpowiedzialność leży też po stronie naszych partnerów - dodał Tusk. Szef rządu podkreślił również, że jego i prezydenta Dudy wizyta w USA nie jest związana jedynie z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO. Jest to wynik sytuacji, która dla niektórych jest wojenna, a dla całego świata - przedwojenna.

Tusk zwrócił uwagę, że Polska jest jedynym krajem graniczącym zarówno z Rosją, Białorusią, jak i Ukrainą, co nadaje nam szczególną pozycję w Europie i NATO.