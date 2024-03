Piętnaście lat prezydentury Piotra Grzymowicza

Wspomnienie minionych 15 lat, zrealizowanych zadań oraz plany na przyszłość - tak było podczas poniedziałkowego spotkania. Prezydent Olsztyna zaprosił na nie kierujących ratuszowymi wydziałami, miejskimi spółkami i jednostkami organizacyjnymi.

- Gdybym zechciał przeliczać mój czas pracy na faktyczną liczbę godzin spędzonych nad dokumentami, podczas spotkań z mieszkańcami, obecności na budowach oraz wydarzeniach okazjonalnych, a następnie podzieliłbym to przez ustawowe osiem godzin, to zapewne świętowałbym dzisiaj jubileusz 25-lecia – powiedział pół żartem prezydent Piotr Grzymowicz.

Zapytaliśmy prezydenta Olsztyna, z czego jest szczególnie dumny po 15 latach prezydentury. - Może trochę zaskoczę, ale powiem, że z... olsztynian – odpowiedział Piotr Grzymowicz. - Przez te piętnaście lat nie mieli ze mną łatwo. Były rozkopane ulice, utrudnione dojazdy, chaos drogowy i brak środków na wiele potrzebnych działań, ale budżet samorządu nie jest z gumy i musi się domykać. Jestem z nich dumny, bo uwierzyli w powodzenie tych zmian, we mnie, że przeprowadzę je do końca i że mają one głębszy sens; że byli aktywni i walczyli o każdą złotówkę i każdy przysłowiowy prosty chodnik. Jednocześnie dziękuje im za wyrozumiałość, cierpliwość i zrozumienie, że nie zawsze mogłem im poświęcić tyle czasu, ile bym chciał. Z całą pewnością jestem dumny, że zostawiam Olsztyn piękniejszy, bardziej funkcjonalny i harmonijny oraz z potencjałem, który pozwoli na jeszcze szybszy rozwój.

Spośród przeprowadzonych inwestycji prezydenta cieszy, jak mówi, że udało się przeprowadzić „kilka rzeczy z pozoru awykonalnych”. - Takim jest powrót na ulice Olsztyna tramwajów – wyjaśnia Piotr Grzymowicz. - Zbudowanie od podstaw sieci tramwajowej było naprawdę spektakularnym wyczynem i pewnie w Polsce tak szybko się nie powtórzy. Tramwaje podniosły też na bardzo wysoki poziom komunikację publiczną.

Drugim spektakularnym działaniem było zagospodarowanie olsztyńskich jezior, a w szczególności wybudowanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel”. - Olsztyn wrócił nad jeziora, wywołując przy okazji duży boom inwestycyjny. Mieszkańcy znów pokochali Ukiel, a za nimi podążyli inwestorzy budując hotele i apartamentowce – zwrócił uwagę włodarz miasta. - Chcieliśmy być miastem atrakcyjnym turystycznie i wszystko wskazuje na to, że jesteśmy.

Kolejny powód do satysfakcji, to sfera gospodarki komunalnej. - Tu modernizacje goniły modernizację, a na szczególne odnotowanie zasługuje gospodarka odpadowa – uważa Piotr Grzymowicz. - Najpierw zbudowaliśmy innowacyjny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, a obecnie jesteśmy w fazie rozruchu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. To prawdziwy spalarniowy „mercedes”. Jeżeli ktoś pyta czy Olsztyn jest miastem nowoczesnych technologii, powinien odwiedzić ITPO.

Podsumowując 15 lat prezydentury, Piotr Grzymowicz podkreśla, że liczba ważnych inwestycji samorządowych w Olsztynie zdecydowanie przekroczyła setkę. - Myślę, że Olsztyn najbardziej zmienił się w sferze przestrzeni publicznej i drogownictwa - komentuje. - Kto dziś pamięta miejsce, na którym pojawił się park Centralny, a to przecież nie jedyny park godny uwagi. Zrewitalizowaliśmy park Podzamcze, Jakubowo, Górkę Jasia, planty miejskie, place, skwery, zbudowaliśmy. W drogach doczekaliśmy się południowej obwodnicy Olsztyna wraz z ulicami dojazdowymi - ul. Towarową, ul. Pstrowskiego czy ul. Płoskiego, nowej ulicy Artyleryjskiej, czyli obecnie Bohaterów Bitwy Warszawskiej, Partyzantów i Pieniężnego oraz skrzyżowanie Warszawskiej z Armii Krajowej i Obrońców Tobruku. Zbudowaliśmy połączenie Gutkowa przez Łupstych z „szesnastką” oraz ulice Plażową. Zmodernizowaliśmy ul. Jagiellońską do mostu na Wadągu, ul. Piłsudskiego do Ostrzeszewa, ul. Leonharda i Wyszyńskiego oraz Synów Pułku, Krasickiego i Wilczyńskiego do krańcówki transportu publicznego w Pieczewie. Przy okazji muszę też sprostować jeszcze jedną rzecz – nie ogołacamy miasta z zieleni, ale od lat prowadzimy potężną akcje nasadzeń i staramy się to robić dorodnymi drzewami. Jeszcze rok, dwa, trzy, a zaczniemy na poważnie mówić o olsztyńskich alejach.

I dodaje na koniec: - Myślę, że w annałach Olsztyna ten czas zapisze się jeszcze jednym wpisem, na który zwrócono mi kiedyś uwagę. To będzie również odnotowane, jako czas inwestycji inżynieryjnych – mostów, estakad, przejść. Mamy nowy most św. Jakuba, nowy wiadukt w ciągu ulicy Bohaterów Bitwy Warszawskiej, nowy wiadukt w ciągu alei Wojska Polskiego i Partyzantów, wiadukt w ciągu ulicy Żołnierskiej, dwa wiadukty na nowej ul. Towarowej, estakadę tramwajową w ciągu ul. Krasickiego i Synów Pułku, a w realizacji wiadukt na Tracku.

Złota piętnastka inwestycji [obejrzyj prezentację]

*** Trakcja tramwajowa: jeden z najbardziej ambitnych projektów realizowanych w ostatnich latach w Olsztynie. Trakcja powstała bowiem od podstaw, a tramwaje powróciły na ulice stolicy regionu po pół wieku. Na inwestycję składa się nie tylko budowa linii tramwajowej, ale także kolejnej zajezdni i zakup najnowocześniejszego w kraju taboru. Przy tej okazji nasadzono nowe drzewa. Realizacja wiązała się z przebudową podziemnej infrastruktury oraz układu niektórych ulic.

Rok oddania do użytku: etap I - 2015 r. (koszt 662,9 mln zł), etap II – 2023 r. (koszt 654 644. 722 zł).

*** Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów: zapewni mieszkańcom Olsztyna dostawy ciepła oraz rozwiąże problem zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego, domykając tym samym system gospodarki odpadami w całym regionie Warmii i Mazur. Jedną z ostatnich wymiernych korzyści uruchomienia instalacji przy ul. Bublewicza jest 12-procentowy spadek cen za odbiór śmieci od mieszkańców Olsztyna.

Rok oddania do użytku: 2024 r. (koszt 895,7 mln zł).

*** CRS "Ukiel" i urządzenie brzegów jeziora Ukiel: podziwiane w kraju i zagranicą, każdego roku odwiedzane przez około 1,5 miliona osób. Na taką popularność, poza urokliwym otoczeniem i nowoczesną infrastrukturą, wpływ miały również przyciągające widzów imprezy, na czele z Olsztyn Green Festivalem, które w tym roku obchodzi jubileusz dziesięciolecia.

Rok oddania do użytku: CRS "Ukiel" - 2015 r. (koszt 95,3 mln zł), Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego - 2015 r. (31,6 mln zł), Olsztyńskie Centrum Kajakarstwa - 2016 r. (20,6 mln zł).

*** Park Centralny: dziś jedna z „zielonych” wizytówek miasta, niegdyś zaniedbany teren po dawnych ogródkach działkowych i gazowni. Do dyspozycji mieszkańców oddano altany, ławki, liczne ścieżki rowerowe oraz spacerowe. Całość uzupełnia oświetlenie parkowe oraz urokliwe kładki przerzucone przez rzekę. Jest nawet przystań kajakowa, skąd wielu turystów płynie aż do Lasu Miejskiego.

Rok oddania do użytku: 2015 r. (koszt 19,8 mln zł).

*** Hala Urania: wyczekiwana nie tylko przez licznych sympatyków siatkówki w Olsztynie. Urania po gruntownej przebudowie postrzegana jest jako jedna z najnowocześniejszych wielofunkcyjnych hal sportowo-widowiskowych w Polsce. Ma niemal dwukrotnie większą widownię w głównej części, która może pomieścić cztery tysiące widzów. Poza tym salę rozgrzewkową, szereg mniejszych sal, np. do judo, gabinety odnowy, ścianka wspinaczkowa, kryte lodowisko i podziemny parking.

Rok oddania do użytku: 2023 r. (koszt 245 mln zł).

*** Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera”: bardzo chętnie przyjeżdżają na ten obiekt najlepsi zawodnicy w kraju, by rywalizować o medale rangi mistrzowskiej. Sercem Aquasfery jest basen olimpijski o długości 50 m z ruchomym dnem, które umożliwia jego podział. Jest również pływalnia rozgrzewkowa i część rekreacyjna ze sztuczną rzeką oraz dwiema zjeżdżalniami. Do tego sauny, centrum odnowy biologicznej, klub fitness, restauracja i sklep sportowy.

Rok oddania do użytku: 2012 r. (koszt 73,7 mln zł).

*** Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny: kompleks biur, pracowni i laboratoriów będący jedną z większych inwestycji infrastrukturalnych gminy Olsztyn. Na powierzchni 14 tysięcy m kw. powstała przestrzeń, gdzie przedsiębiorcy, obok różnorodnych usług wspierających ich rozwój, znajdą bogatą ofertę biur i sal konferencyjnych, powierzchni co-workingowych, czy nowoczesnych jednostek laboratoryjnych.

Rok oddania do użytku: 2013 r. (koszt 69,5 mln zł).

*** Ulica Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920: Pozwala wygodnie dotrzeć osobom z północnej części miasta nad jezioro Ukiel bądź Długie, czy położony na południe od centrum - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Dla osób przejeżdżających przez miasto jest zaś połączeniem, które pozwala ominąć Śródmieście i dalej poprzez ul. Schumana kierować się m.in. na Ostródę krajową drogą nr 16 czy Warszawę drogą nr 51.

Rok oddania do użytku: 2012 r. (koszt 106,1 mln zł).

*** Południowa obwodnica Olsztyna wraz z drogami dojazdowymi

Zdaniem wielu kluczowa inwestycja drogowa, której celem było sprawne podróżowanie, ale także wyprowadzenie tranzytu z olsztyńskich ulic. Południowa obwodnica Olsztyna było przedsięwzięciem obejmującym budowę drogi prowadzącej nowym śladem od okolic Kudyp (na zachód od stolicy regionu) do okolic Wójtowa (na wschód).

Ekspresowa i główna ruchu przyśpieszonego droga o długości ok. 27 km posiada przekrój dwujezdniowy dwupasowy. Dostęp do niej zapewniony został poprzez komunikacyjne węzły, a z sąsiadującym terenem obwodnica połączona została za pomocą dróg dojazdowych. Powstała ul. Pstrowskiego w nowym przebiegu (obecnie ul. Szymborskiej, 67 mln zł), zmodernizowano i przedłużono ul. Towarową (103 mln zł), modernizację przeszedł także fragment ul. Płoskiego (29 mln zł). Dojazd do obwodnicy ułatwiają też nowe ulice w Gutkowie i Łupstychu - Gościnna, Kresowa, Wołodyjowskiego, Żurawia i Perkoza (38 mln zł).

Rok oddania do użytku: 2019 r. (koszt 1.166 mln zł).

*** Tartak Raphaelsohnów: budynek został tak pieczołowicie zrewitalizowany, że został nominowany do nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Zabytek Zadbany 2015”. Teraz w tartaku działa prowadzone przez MOK Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”, w którym odbywają się m.in. ciekawe spotkania popularyzujące historię miasta. W sąsiedztwie tartaku jest odnowiona na cele kulturalne dawna zajezdnia trolejbusowa.

Rok oddania do użytku: rewitalizacja Tartaku Ralphaesohnów - 2014 r. (koszt 5,5 mln zł), adaptacja zajezdni trolejbusowej - 2019 r. (koszt 2,7 mln zł).

*** Łynostrada: niezaprzeczalny efekt współpracy mieszkańców i władz miasta. Fragment trasy, który zwyciężył w głosowaniu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego został rozbudowany do niemal dziewięciokilometrowego szlaku.

Rok oddania do użytku: 2019 r. (koszt 22,7 mln zł).

*** Ulica Partyzantów z dawnym cmentarzem ewangelickim: to jeden z istotniejszych elementów budowy nowej sieci komunikacyjnej Olsztyna. Prace podzielono na dwie części: od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ronda Bema oraz dalej w kierunku dworca PKP/PKS z węzłem przesiadkowym i fragmentami sąsiednich ulic Lubelską i Przemysłową. W sąsiedztwie jest przystanek kolejowy Olsztyn-Śródmieście, przy którym upamiętniono dawnych mieszkańców. W latach 1873-1947 był tu cmentarz ewangelicki.

Rok oddania do użytku: ul. Partyzantów - 2019 r. (koszt 21,3 mln zł), upamiętnienie cmentarza ewangelickiego przy węźle przesiadkowym Olsztyn-Śródmieście - 2023 r. (4,5 mln zł).

*** Modernizacja Planetarium: efektem tych prac był m.in. zakup jednego z najnowocześniejszych w Europie sprzętu projekcyjnego w systemie full dome. Technologia umożliwia uzyskanie ogromnego, barwnego i ruchomego obrazu pokrywającego całą kopułę Planetarium, więc widz przenosi się w samo serce dziejącej się wokół niego akcji.

Rok oddania do użytku: I etap 2012-2023 (koszt 8,3 mln zł).

*** Parki miejskie, planty i zbiorniki retencyjne: odnawianie bądź urządzanie kolejnych terenów zielonych jest efektem inicjatyw podejmowanych przez władze miasta oraz samych mieszkańców poprzez Olsztyński Budżet Obywatelski. W rezultacie chętni mogą wypoczywać m.in. na plantach u podnóża średniowiecznej katedry, w historycznych parkach Jakubowo, Podzamcze czy na terenach zielonych między osiedlami Nagórki i Jaroty.

Rok oddania do użytku: Planty - 2018 r. (koszt 1,2 mln zł), park Jakubowo - 2019 r. (4,85 mln zł), park Podzamcze - 2014 r. (4,1 mln zł), Górka Jasia - 2018 r. (1,5 mln zł), skwer przy pl. Pułaskiego - 2018 r. - 0,9 mln zł, park Nagórki - Jaroty - 2023 r. (10 mln zł), rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – 2023 r. (92,5 mln zł).

*** Regionalne Centrum Bezpieczeństwa: swoim działaniem obejmuje obszar Olsztyna oraz powiatu. Naszpikowany nowoczesną technologią budynek umożliwia efektywne zapobieganie klęskom żywiołowym i szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe.

Rok oddania do użytku: 2023 rok (koszt 35,9 mln zł).

Wybrane nagrody przyznane gminie Olsztyn i prezydentowi w ostatnich latach

** Tytuł i statuetka Lidera ITS 2016 stowarzyszenia ITS Polska za wdrożenie rozwiązań ITS w realizacji Zintegrowanego Systemu Transportu Zbiorowego w kategorii „Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje.

** Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich za projekt „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo–rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie”, w kategorii „Najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony na terytorium RP ze środków publicznych w roku 2015, w kategorii przestrzeń publiczna”.

** Główna nagroda Europejskiej Rady Planowania Urbanistycznego za „Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia”.

** Tytuł „Lidera Samorządu 2016” przyznany Prezydentowi Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi przez dziennik „Rzeczpospolita” i Instytutu Studiów Wschodnich. Nagroda jest przyznawana samorządom, które w największym stopniu powiększyły swoje wyniki finansowe.

** Główna Nagroda za „Najlepiej oświetloną gminę i miasto w 2017 roku” przyznana w ramach XXVI Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego.

** Pierwsze miejsce Olsztyna w kategorii miast wojewódzkich w rankingu „Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w latach 2014-2021” przygotowanym przez Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

** Tytuł Lidera Transformacji Energetycznej 2023 r. za projekt „Działalność Olsztyńskiego Klastra Energii”.