System Wspierania Straży Miejskiej walczy o "Skrzydła IT w administracji"

Gmina Olsztyn zgłosiła System Wspierania Straży Miejskiej do konkursu "Skrzydła IT w administracji". To nagroda przyznawana najlepszym projektom informatycznym w kraju zrealizowanym przez instytucje publiczne.

Od 2023 roku Straż Miejska w Olsztynie korzysta z nowego systemu informatycznego przygotowanego przez pracowników Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna. System Wspierania Straży Miejskiej (SWSM) służy przedstawicielom tej olsztyńskiej formacji nie tylko w ich siedzibie, ale także w czasie podejmowanych interwencji. Wystarczy, że skorzystają ze służbowych smartfonów.



Jedną z najważniejszych zalet tego systemu, po elektronicznym przyjęciu zgłoszenia, jest możliwość precyzyjnego wskazania patrolom na mapie lokalizacji miejsca potencjalnego wykroczenia, ustawienia priorytetu oraz statusu. Dzięki temu sprawy wymagające natychmiastowej reakcji służb porządkowych podejmowane są w pierwszej kolejności.

Z kolei strażnicy, korzystając z SWSM, mogą od razu zweryfikować czy sprawca wykroczenia dopuścił się wcześniej podobnego czynu. Funkcjonariusz może również natychmiast odpowiedzieć zaniepokojonym kierowcom, czy konkretny pojazd został usunięty przez służby porządkowe. Informacje obejmują dane identyfikacyjne pojazdu, jego właściciela oraz powód usunięcia.

- System umożliwia także rejestrowanie rowerów i hulajnóg oraz danych ich właścicieli na rzecz akcji „Chroń rower przed kradzieżą – Oznakuj go” – dodaje dyrektor Centrum Informatycznego Usług Wspólnych Olsztyna, Paweł Witkowski.

System Wspierania Straży Miejskiej to także baza projektów organizacji ruchu. Są tu gromadzone wszystkie plany dotyczące organizacji ruchu w Olsztynie, w tym zmiany infrastruktury drogowej czy przebudowy dróg. Dzięki temu strażnicy mogą na bieżąco udzielać zainteresowanym informacji na temat utrudnień w organizacji ruchu oraz sprawnie interweniować w miejscach, gdzie ruch pojazdów jest bardzo utrudniony.

- System służy również do prowadzenia elektronicznej ewidencji patroli Straży Miejskiej, pojazdów, radiostacji i smartfonów, dzięki strażnicy sprawnie mogą zweryfikować, kto prowadził daną interwencję - dodaje Paweł Witkowski. - System powstał w odpowiedzi na potrzeby Straży Miejskiej. Strażnicy byli włączeni w proces projektowania aplikacji, a także jej testowania. System został stworzony bez dodatkowych kosztów finansowych przez pracowników Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna i jest stale rozwijany o nowe funkcjonalności.

"Skrzydła IT w administracji" to nagroda przyznawana najlepszym projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne w Polsce. Co roku "Skrzydła" trafiają do jednostek, których realizacje są wzorem do naśladowania pod względem sposobu wdrożenia oraz osiągniętych korzyści. Najbardziej liczy się ułatwienie dostępu do usług publicznych, poprawa jakości obsługi oraz komunikacji z obywatelami i innymi urzędami. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Rozdanie tegorocznych wyróżnień zaplanowane jest na 22 kwietnia podczas IX Forum Kierowników IT w Administracji w Zakopanem.