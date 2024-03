Znamy kolejnych artystów Olsztyńskich Juwenaliów!

Na kortowiadowej scenie wystąpi jeden z najpopularniejszych duetów na polskiej scenie muzycznej. Ich debiut miał miejsce w 2020 roku – wydali wówczas „Sztuki Piękne”. Rok później powrócili z albumem „Kryzys Wieku Średniego”, który osiągnął status platynowej płyty. Niemal dwa lata później bracia wydali swój trzeci i najnowszy album – „Pokolenie Końca Świata”. Gościnnie na płycie pojawił się Artur Rojek, Szczyl oraz WaluśKraksaKryzys. Trzecie wydawnictwo braci Kacperczyk pokryło się złotem, a Trasa Końca Świata przyciągnęła tłumy. Po jej zakończeniu, w maju, przyjdzie czas na kortowiadowy koncert!

Organizatorzy dzielą się informacjami na temat kortowiadowych wydarzeń

Sponsorami Głównymi wydarzenia są Perła – Browary Lubelskie S.A. oraz Max Premium Burgers.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Eska, Eska Rock, Radio UWM FM, Wirtualna Polska, CGM, dlaStudenta.pl, TKO, Olsztyn.com.pl, ukiel.info, Gazeta Olsztyńska, Magazyn Going. MORE. 63. edycja Kortowiady to święto studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który obchodzi 25-lecie swojej działalności.