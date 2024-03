Są wyniki lekarskiego egzaminu w sesji wiosennej: "To jest ogromny sukces olsztyńskiej medycyny"

Znane są już zbiorcze wyniki lekarskiego egzaminu końcowego w sesji wiosennej 2024 roku. W całym kraju przystąpiło do niego 11 528 osób. A najlepiej wypadli absolwenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

LEK to egzamin przeprowadzany wśród studentów kończących kierunek lekarski. Muszą go zdać, by otrzymać dyplom i uzyskać pełne prawo wykonywania zawodu lekarza.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został sklasyfikowany w tym roku na pierwszym miejscu wśród 20 uczelni, których studenci i absolwenci zdawali lekarski egzamin końcowy - ze średnią wynoszącą 169,05. Na drugiej pozycji sklasyfikowane zostało Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a na trzeciej - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Do egzaminu przystąpiło 146 osób z UWM. Zdało go 145 - z najlepszym wynikiem w Polsce!

— To jest ogromny sukces olsztyńskiej medycyny! Nasi studenci w sesji wiosennej zdali najlepiej lekarski egzamin końcowy. Pierwszy raz tak się zdarzyło, że jesteśmy najlepsi w Polsce. Na początku kierunku lekarskiego byliśmy na 3-4 miejscu a w ostatnim czasie raczej w granicach 7-8. A w tym roku jesteśmy najlepsi. Myślę, że to też dzięki zmianom jakie przeprowadziliśmy w programie studiów kierunku lekarskiego. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów uzyskaliśmy razem ten wielki sukces — podkreślał dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM prof. Leszek Gromadziński.

źródło: termedia.pl/UWM FM