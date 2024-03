List otwarty środowisk kultury do kandydatek i kandydatów na prezydenta Olsztyna

"My, twórcy, animatorzy, menedżerowie kultury, reprezentujący różne środowiska i dziedziny sztuki, wolni od partyjnych identyfikacji, determinowani troską o przyszłość Olsztyna, zwracamy się do Was, kandydaci na Urząd Prezydenta, z postulatami koniecznych zmian. Kultura – po latach nieobecności w priorytetach miasta – powinna znaleźć się w centrum uwagi. Powinna stać się lokomotywą transformacji (...)" – napisali autorzy listu, który został zamieszczony w internecie.

Wśród autorów listu są wymienieni m.in.: pisarz i dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariusz Sieniewicz, twórcy Teatru Węgajty Mute Sobaszek i Wacław Sobaszek, dyrektor Teatru Lalek Andrzej Bartnikowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Krzysztof Dąbkowski, kompozytor, autor tekstów i reżyser projektów multimedialnych Jarek Kordaczuk.

"Jedynie kultura zdolna jest tworzyć trwały kapitał ludzki. Jedynie kultura ma moc budowania wspólnoty i uruchamia ożywcze procesy demograficzne, społeczne, gospodarcze. Olsztyn bez silnej kultury stanie się +miastem bez właściwości+" – czytamy w liście, którego autorzy przypomnieli, że "obecnie Olsztyn jest jednym z miast wojewódzkich o najniższych nakładach na kulturę". Twórcy chcą m.in., by jeden z wiceprezydentów odpowiadał za kulturę i by rozpoczęły się w mieście inwestycje infrastrukturalne związane z potrzebami związanymi z działalnością kulturalną, bo – jak podkreślili – czas na "zerwanie z klątwą +wiecznej adaptacji+. Wskazano, że nowe obiekty mogą powstać poza centrum miasta.

W liście otwartym mowa jest też o "przejrzystej strukturze w finansowaniu miejskiej kultury" – autorzy listu wyjaśnili, że mają na myśli m.in. "oddzielanie budżetów programowych miejskiej kultury od zabezpieczeń administracyjnych". Domagają się także stworzenia "klarownego podziału zadań odnośnie miejskiej polityki kulturalnej" oraz opracowania strategii rozwoju kultury miasta i jej konsekwentnej realizacji.

Ludzie kultury oczekują od przyszłego prezydenta miasta stworzenia programu promocji twórców i kultury. Wymienili m.in. wprowadzenie rezydencji artystycznych i pobytów studyjnych w Olsztynie oraz "profesjonalizację systemu stypendialnego miasta dla twórców, organizatorów i popularyzatorów kultury". Proszą też o odnowienie współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi, a także "zwiększenie obecności kultury w miejskiej przestrzeni i polityce informacyjnej Olsztyna".

Wiele miejsca w liście do kandydatów na prezydenta miasta ludzie kultury poświecili organizacjom pozarządowym. Chcą, by były one traktowane po partnersku i by stworzono systemowe i finansowe wsparcie NGO-sów.

Autorzy listu napisali, że chcą, by te punkty kandydujący na urząd prezydenta Olsztyna "uwzględnili w projekcji działań".

Brak należytego wspierania kultury i organizacji pozarządowych od wielu lat zarzucano ustępującemu prezydentowi Piotrowi Grzymowiczowi. Wiele środowisk podnosiło, że Olsztyn zbyt mocno skupia się na dużych projektach infrastrukturalnych (budowa linii tramwajowych, remont hali Urania, budowa nowych ulic) kosztem działań kulturalnych i inwestowania w ludzi.

Niemal wszyscy kandydaci na urząd prezydenta Olsztyna zapowiadają, że "budowy nie przesłonią im ludzi". Klarownego programu związanego z miejską kulturą dotąd nie przedstawił żaden z kandydatów na urząd prezydenta Olsztyna.

Start w nadchodzących wyborach prezydenta Olsztyna zapowiedzieli m.in. przewodniczący rady miasta Robert Szewczyk (KO), były prezydent miasta Czesław Małkowski (własny komitet wyborczy), były wiceprzewodniczący rady miasta Grzegorz Smoliński z PiS, radny Mirosław Arczak (KWW "Wspólny Olsztyn"), były siatkarz Marcin Możdżonek (KWW "Lepszy Olsztyn"), radna Monika Rogińska-Stanulewicz (obywatelski komitet wyborczy Trzecia Droga Olsztyna), Tomasz Owsianik z Konfederacji i Bartosz Grucela z Lewicy. Obecny prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o reelekcję i wsparł kandydaturę Szewczyka.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 21 kwietnia. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

