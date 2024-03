Władze gminy Stawiguda wprowadzają bilet aglomeracyjny

Stawiguda pod Olsztynem do uruchomienia komunikacji publicznej na terenie swojej gminy przymierzała się od kilku lat. Poprzednie władze zamówiły nawet trzy autobusy, które miały obsługiwać trasę z osiedla Tęczowy Las (przy granicy z Olsztynem) przez Bartążek do Rusi.

Obecne władze uznały, że jedna linia to za mało i postanowiły rozbudować projekt. Gminna komunikacja ruszyła pod koniec 2019 roku. Pasażerowie mają do wyboru pięć linii.

Stawigudzki Bilet Aglomeracyjny

- Nasz gminny system komunikacji dociera praktycznie do każdej miejscowości - podkreśla Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

Teraz władze gminy chcą wprowadzić zupełną nowość, co może stać się zalążkiem do funkcjonowania komunikacji na terenie olsztyńskiej aglomeracji.

- Chodzi o bilet aglomeracyjny. Pomysł ten pojawił się już pół roku temu. Teraz czas na wprowadzenie go w życie - mówi wójt Kontraktowicz.

W tej sprawie gotowy jest projekt uchwały rady gminy, który będzie głosowany na marcowej sesji.

- Pomysł polega na tym, że mieszkańcy gminy korzystający z miejskiej komunikacji chcąc podróżować dalej naszymi liniami będą mogli kupić bilety okresowe za 50 proc. wartości - tłumaczy wójt Kontraktowicz.

Projekt uchwały zakłada wprowadzenie szeregu kolejnych ulg wynikających z posiadania Stawigudzkiego Biletu Aglomeracyjnego - biletu miesięcznego imiennego. Na tej podstawie, zgodnie z propozycją, za darmo mają jeździć seniorzy, czyli emeryci i renciści mieszkający na terenie gminy.

- Rozszerzamy również darmowe przejazdy na młodzież uczącą się w szkołach ponadpodstawowych (uczniowie szkół podstawowych już jeżdżą za darmo - red.), której rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie gminy - informuje wójt Kontraktowicz.

Z biletem po całej aglomeracji

Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna poza stolicą województwa obejmuje sąsiednie gminy. Celem prac na poziomie MOF-u jest doprowadzenie do maksymalnego zintegrowania systemu transportu publicznego i uproszczenia oferty biletowej.

Dla podróżnych bilet aglomeracyjny to na pewno duże ułatwienie. Dzięki temu nie musieliby się martwić kupnem tzw. przejazdówek u różnych przewoźników. Bilet aglomeracyjny obowiązywałby na terenie Olsztyna i ościennych gmin.

W przeprowadzonej przez olsztyński ratusz ankiecie w tej sprawie udział wzięło około dwa tysiące osób. Zdecydowana większość - 1168 - to głosy oddane przez mieszkańców Olsztyna. Pozostali uczestnicy badania to mieszkańcy gmin: Barczewo (128 wypełnionych ankiet), Dywity (140), Gietrzwałd (73), Jonkowo (194), Purda (66), Stawiguda (138) oraz spoza tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (63).

Autorzy ankiety pytali m.in. o rodzaje biletów, z których korzystają podróżni, w jakiej formie - karta miejska, bilet papierowy, na karcie płatniczej czy w aplikacji mobilnej - oraz w jakich środkach transportu korzystaliby ze wspólnego biletu.

Pięć linii Stawigudy

Pierwsza * łączy Stawigudę z olsztyńskim Zaciszem. Po drodze autobus zajedzie do Wymoju, Dorotowa, Tomaszkowa i Bartąga. Druga * łączy Ruś – Bartąg – Bartążek – os. Tęczowy Las. Trzecia * skomunikowała Stawigudę – przez Pluski – z Rybakami. Czwarta: * Stawiguda – Łańsk – Gągławki – Ruś. ** Piąta: Olsztyn-Gryźliny

Grzegorz Szydłowski