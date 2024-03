PE przedłużył zawieszenie cła na produkty z Ukrainy. Wśród głosujących "ZA" byli posłowie z KO!

Komisja handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego zatwierdziła propozycję przedłużenia tymczasowego zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na ukraiński eksport produktów rolnych do UE na kolejny rok, od 6 czerwca 2024 r. do 5 czerwca 2025 r. To oznacza, że kraje europejskie, w tym Polska, będą nadal przyjmować ukraińskie produkty rolnicze. Kto zagłosował "ZA"? To europosłowie z ramienia ugrupowania Tuska!