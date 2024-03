Trwa nabór do szkół podstawowych

Zgłoszenia do szkół będą przyjmowane do połowy marca. W Olsztynie rekrutacja odbywa się poprzez internetowy system elektronicznej rekrutacji

- W tym roku w pierwszych klasach przygotowaliśmy prawie 2,4 tys. miejsc - mówi dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, Kinga Wiśniewska. - Na tę chwilę planujemy utworzenie 74 oddziałów.

Do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 może być przyjęte dziecko urodzone w 2017 roku. Ewentualnie urodzone w 2018 roku i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 albo ma opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dzieci mają zapewnione miejsce szkołach będących w obwodzie zamieszkania. Niemniej w rekrutacji mogą wziąć udział także kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta dysponuje wolnymi miejscami.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca (piątek) do godz. 15:00. Tydzień później o 14:00 zostaną upublicznione listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Między 25 a 27 marca rodzice będą mieć czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do danej placówki. Ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych poznamy 28 marca (czwartek).