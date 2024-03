Współczesne kobiety - kompetentne liderki - Ewa Monika Kaliszczuk

Przyłącz się do nas na panelu "Współczesne kobiety - kompetentne liderki", gdzie omówimy rolę kobiet jako kreatywnych liderek, przyczyniających się do innowacji społecznych, gospodarczych i politycznych. Podczas dyskusji przyjrzymy się głównym wyzwaniom, przed którymi stoją kobiety w polityce, a także zidentyfikujemy kluczowe momenty ich sukcesów i osiągnięć. To doskonała okazja, aby zgłębić tematykę roli kobiet w społeczeństwie i podzielić się swoimi poglądami na przyszłość naszego kraju.

Poznajcie również prelegenta!

Ewa Monika Kaliszczuk - senatorka i sekretarzyni Senatu RP XI kadencji. W latach 2019-2023 wiceprezydentka Olsztyna.

