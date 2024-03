Marszałek Marcin Kuchciński w Olsztynie: Zawsze jesteśmy najbliżej ludzkich spraw [ZDJĘCIA]

Koalicja Obywatelska oficjalnie zaingerowała swoją kampanię do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. W obecnej kadencji samorządu rozkład sił przechyla się na korzyść KO, która współrządzi razem z PSL-em. Dziś działacze KO z Warmii i Mazur rozpoczęli swój cykl spotkań podczas których będą mówić o swoim programie na rozwój Warmii i Mazur.

— W mijających latach zmodernizowaliśmy Szpital Dziecięcy i Szpital Wojewódzki w Elblągu i w Olsztynie, wspólnie wyremontowaliśmy halę Urania, zbudowaliśmy drogę wojewódzką z drogi do Butryn. To tylko część inwestycji, które zrobiliśmy dla naszych mieszkańców — wylicza marszałek Marcin Kuchciński — Przed nami kolejne wyzwania, być może jeszcze większe. Sprostamy im w oparciu o fundusze z Krajowego Planu Odbudowy, fundusze europejskie dla Warmii i Mazur i pieniądze z programu Polska Wschodnia — mówi marszałek Marcin Kuchciński, który jest liderem listy KO do sejmiku z okręgu olsztyńskiego.

Swoje pomysły na dalszy rozwój regionu przedstawił także radny Jarosław Słoma, który będzie kandydował z okręgu Ełckiego.

— W samorządzie woj. warmińsko-mazurskiego z udziałem koalicji rządowej Koalicja Obywatelska będzie dbać o rozwój całego regionu. Mamy na względzie zarówno część elbląską, czyli Powiśle, część warmińską z Olsztynem na czele, ale także mazurską ze swoją stolicą w Ełku — zaznacza radny Jarosław Słoma — Zadbamy o to, żeby Mazury były obszarem rozwijanym się. Będą temu służyć chociażby inwestycje drogowe, które tam przewidzieliśmy. Te inwestycje będą realizowane chociażby dzięki funduszom, które uzyskał marszałek Marcin Kuchciński na kwotę 887 mln zł z programu Polski Wschodniej — zaznacza Jarosław Słoma.

Samorząd województwa inwestuje także w Olsztynie. Finansowanie inwestycji odbywa się na zasadzie współpracy z władzami miasta. W ten sposób powstała m.in hala Urania, a jej śladem może pójść ul. Nowobałtycka.

— Będziemy kontynuować prace związane z budową ul. Nowobałtyckiej — podkreśla prof. Teresa Astramowicz-Leyk — Ta inwestycja jest kluczowa nie tylko dla mieszkańców Gutkowa, Likus czy Redykajn, ale także dla mieszkańców całego województwa poruszających się w tym rejonie. Będziemy dążyć też do dokończenia modernizacji drogi Olsztyn-Morąg. Pracujemy nad połączeniem drogi ekspresowej z al. Warszawską. Samorząd województwa jest instytucją wdrażającą środki z KPO. Gwarantujemy, że będziemy je racjonalnie wydawać wsłuchując się w potrzeby mieszkańców.

Karol Grosz