Nowy stadion w Olsztynie. Architekci ujawniają szczegóły

Stan stadionu przy al. Piłsudskiego pozostawia wiele do życzenia. Władze Olsztyna próbują ratować sytuację doraźnymi inwestycjami. Dotyczą one głównie murawy oraz trybuny głównej. W pierwszym przypadku urządzono sztuczną murawę i zamontowano nowe oświetlenie. W drugim wymieniono m.in. krzesełka. Bezpańska pozostała z to trybuna wschodnia znajdująca się od strony ul. Leonharda. To się jednak zmieni. Władze Olsztyna pozyskały na jej przebudowę około 30 mln zł rządowej dotacji. Nowy stadion zaprojektowany został tak, aby spełniał normy odpowiadające kryteriom minimum „kat. 3”, umożliwiając rozgrywanie wszystkich spotkań krajowych oraz meczów rozgrywek UEFA. Przewidziano tam także możliwość organizacji dużych imprez rozrywkowych.

Obecnie trwają prace projektowe mające na celu przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego.. Temu służyło czwartkowe spotkanie architektów z władzami Olsztyna.

— Z końcem kadencji poprzedniego rządu znalazło się na ten cel 30 milionów złotych, co pozwoli na pierwszy etap modernizacji i wybudowanie trybuny po stronie wschodniej, przy ulicy Leonarda. Zgodnie z projektem do dyspozycji będzie 4 510 miejsc, a trybuna wraz z zapleczem będzie spełniać niezbędne wymogi, pozwalające na organizację meczów piłkarskich - stwierdził po spotkaniu prezydent Piotr Grzymowicz i dodaje: — To dopiero początek prac, który wymaga jeszcze wielu uzgodnień, ale proces już się zaczął i ma dobre rokowania, co do możliwości realizacji.

Obiekt jest położony w centrum Olsztyna, dysponuje główną płytą z murawą o wymiarach 105 m x 68 m, zgodną z obowiązującymi regulacjami Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA).

Stadion może pomieścić 4500 widzów, którzy zasiadają na trybunie głównej pod dachem, dysponuje sektorem dla kibiców gości o pojemności 500 osób. Murawę oświetlają jupitery o łącznej mocy 2200 luksów pozwalające przeprowadzić transmisję telewizyjną w najwyższym standardzie HD.

Grzegorz Szydłowski