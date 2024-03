Niedziela przestaje być dla Chrześcijan dniem świętym?

Jak podał portal wPolityce.pl kościół Ewangelicki w Nadrenii, jako druga największa wspólnota luterańska w Niemczech, licząca ponad 1,2 miliona wyznawców, podjął ostatnio kontrowersyjną decyzję. Synod, najwyższy organ tej wspólnoty, postanowił znieść niedzielne nabożeństwa, czyniąc niedzielę dniem nieświętym, czyli nieobowiązkowym do uczestnictwa w liturgii. Ponadto, obrzędy takie jak chrzty, konfirmacje, śluby i pogrzeby nie muszą już odbywać się w kościołach, lecz mogą mieć miejsce w dowolnej świeckiej przestrzeni, na przykład na plażach, w parkach miejskich lub na tarasach widokowych. Decyzja ta została uznana za powrót do pierwotnych korzeni chrześcijaństwa, kiedy to chrzty często odbywały się na łonie natury, np. w rzekach lub strumieniach.

Ta decyzja Synodu Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii wynika z dążenia do otwarcia się na świat i zbliżenia do ludzi, co jest kontynuacją długotrwałego procesu zmian w tej wspólnocie. W przeszłości zaakceptowano już m.in. antykoncepcję i związki homoseksualne, dążąc do lepszego dostosowania się do otaczającego świata. Teraz, z uwagi na fakt, że zdecydowana większość nadreńskich luteranów (98,3%) nie uczestniczy w niedzielnych nabożeństwach, podjęto decyzję o ich likwidacji. Johann Weusmann, główny prawnik Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii, wierzy, że ta decyzja uczyni ich pionierami dla innych wspólnot luterańskich w Niemczech, ustalając nowe standardy postępowania.

W tej sytuacji kolejny krok wydaje się nieunikniony. Jeśli większość protestantów w Niemczech nie wyznaje już wiary w Boga, to Kościół Ewangelicki, dążąc do otwarcia się na świat i zbliżenia do ludzi, także będzie musiał zrewidować swoje przekonania. Tym samym apostazja stanie się najbardziej konsekwentnym wyrazem chrześcijańskiej misji.