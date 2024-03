Wiosna nieśmiało zagląda do Olsztyna [ZDJĘCIA]

W stolicy Warmii i Mazur powoli zaczynamy dostrzegać pierwsze oznaki wiosny. Mieszkańców może również ucieszyć fakt, że piękna aura pogodowa ma utrzymać się aż do końca tygodnia.

Chociaż kalendarzowa wiosna dopiero pojawi się za 2 tygodnie, to powoli puka już do drzwi Olsztyna. Na ulicy Niepodległości i Profesorskiej nasz fotoreporter uchwycił pierwsze przebiśniegi zwiastujące przyjście wiosny.

Na drzewach natomiast widać już również powoli kwitnące pąki. Takie obrazki, zwłaszcza po momentach, w których zima dawała o sobie znać są przyjemne do oglądania.

Dobrą informacją jest również na pewno bardzo korzystna pogoda, która będzie towarzyszyła mieszkańcom do końca tego tygodnia. Temperatury nie będą zbyt wysokie (od 3 do 6 stopni Celsjusza), lecz panujące słońce będzie wręcz idealną okazją do odbywania spacerów i przebywania na świeżym powietrzu.