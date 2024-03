Szlakiem Świętej Warmii przez powiat olsztyński - Monika Sztorc

Odkrywajcie Warmię z lokalną przewodniczką! Dołączcie do panelu "Szlakiem Świętej Warmii przez powiat olsztyński"!

W dyskusji głos zabierze Monika Sztorc, doświadczona przewodniczka turystyczna, która zabierze nas w fascynującą podróż po najpiękniejszych zakątkach Warmii. Prelegentka opowie o bogactwach przyrodniczych i kulturowych naszego regionu oraz podzieli się propozycjami tras i miejsc wartych odwiedzenia. Będzie to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy o Warmii oraz znalezienia inspiracji na ciekawe wyprawy i wycieczki. Dołączcie do nas, aby odkrywać nowe perspektywy i fascynujące historie na Szlaku Świętej Warmii!

Poznajcie również prelegenta!