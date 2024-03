Radni Olsztyna chcą pomóc wyjątkowej szkole w wykupie działki [ZDJĘCIA]

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” prowadzi Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Dziecięce Marzenia" od 2013 roku oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" od 2015 roku.

W tych placówkach większość dzieci korzystających z usług jest niepełnosprawna, obejmująca nie tylko osoby z zespołem Downa, lecz także z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją ruchową, zespołem FAZ, a także dzieci z rodzin zastępczych i zagrożonych wykluczeniem. Pomimo charakteru niepublicznego szkoły, członkowie Stowarzyszenia „Strzał w 10” pobierają tylko niezbędne opłaty w celu pokrycia kosztów wyżywienia, przy czym dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności są zwolnione z tych opłat.

Szkoła podstawowa prowadzi edukację dla uczniów klas 1-6. Stowarzyszenie wyraziło zainteresowanie rozszerzeniem oferty edukacyjnej na klasy 7-8 od nowego roku szkolnego, jednak obecny budynek nie posiada wystarczającej ilości sal lekcyjnych. W związku z tym planem rozwoju, przedstawiciele stowarzyszenia zwrócili się do władz Olsztyna z prośbą o wydzierżawienie działki przylegającej do budynku szkoły. Sprawa wydawała się prosta, gdyż działka jest przeznaczona na cele edukacyjne. Stowarzyszenie planowało umieścić na niej budynek kontenerowy, który spełniałby wszystkie niezbędne standardy edukacyjne. Prezydent Olsztyna chciał jednak wystawić działkę na sprzedaż w trybie przetargowym, w której działacze stowarzyszenia nie mieliby szans w licytacji z bogatymi firmami.

Ostatecznie prezydent Piotr Grzymowicz zmienił zdanie i powołując się na ważny interes społeczny odwołał przetarg decydując się sprzedać działkę Stowarzyszeniu.

Kamień pod szkołę został wmurowany

Dzisiaj stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą "Fenomenalni" i jest na dobrej drodze w zrealizowaniu swojego marzenia o rozbudowie szkoły. W połowie grudnia ubiegłego roku pod budynek został wmurowany kamień węgielny a działacze stowarzyszenia myślą już o poszerzeniu swojej oferty o liceum.

Koszt wykupu działki od gminy Olsztyn to ok. 700 tys. zł. Aktualnie Stowarzyszenie uzbierało połowę wymaganej kwoty. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, organizacja nie pobiera wysokich stawek za naukę, a pieniądze na wykup działki są zbierane za pomocą internetowych zbiórek i wirtualnych "cegiełek".

Proces wykupu działki i zbierania pieniędzy jest jednak dość długi i kosztowny. Równie dużo będzie kosztować także rozbudowa szkoły, jeśli uda się wykupić wspomnianą działkę. Władze Stowarzyszenia postanowiły jeszcze raz poprosić prezydenta Olsztyna o przysługę dla ich podopiecznych i umorzenie reszty należności z tytułu sprzedaży działki. Wsparli ich w tym olsztyńscy radni KO - Marta Kamińska i Tomasz Głażewski.

— Działka o nr ewidencyjnym 116 położona w Olsztynie została sprzedana Stowarzyszeniu Fenomenalni (wcześniej: Stowarzyszenie Strzał w Dziesiątkę) została sprzedana w trybie bezprzetargowym w celu rozbudowy szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenia dla dzieci z niepełnosprawnościami. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 701.100 złotych. Do tej pory Stowarzyszenie uiściło prawie połowę wskazanej wyżej należności. — piszą radni do prezydenta Piotra Grzymowicza — Obecnie Stowarzyszenie rozpoczęło pracę związane z budową nowego budynku szkoły, gdzie maja odbywać się zarówno zajęcia edukacyjne, ale także rehabilitacyjne dla uczniów szkoły i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie. Warto zaznaczyć że wysokie koszty finansowe związane ze spłatą ceny sprzedaży działki utrudniają sfinansowanie budowy nowego obiektu i odwlekają w czasie jego oddanie do użytkowania. Jednocześnie z uwagi na interes dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców, zasadne jest stworzenie dla Stowarzyszenia optymalnych warunków dla szybkiego i sprawnego przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie nowego budynku szkoły. Należy podkreślić ze Stowarzyszenia prowadzi bezpłatne placówki oświatowe przystosowane specjalnie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, oferując szeroką gamę zajęć terapeutycznych dla wychowanków. W placówkach prowadzone są m. in. zajęcia z logopedii, integracji sensorycznej, fizjoterapii, terapii ręki czy socjoterapii. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących- dzieci z niepełnosprawnymi i ich rodzin. Działalność ta zasługuje na uznanie i wsparcie ze strony władz publicznych, w tym samorządu Miasta Olsztyna. — dodają radni.

W piśmie przesłanym do biura prezydenta znajduje się też prośba ze strony Marty Kamińskiej i Tomasza Głażewskiego.



— Każda pomoc finansowa przybliża do realizacji tego szlachetnego celu. W związku z tym również i my prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia o umorzenie reszty należności z tytułu sprzedaży działki o nr ewidencyjnym 116 położonej w Olsztynie przy ulicy Czapli 2 — proszą radni prezydenta Olsztyna.

Umorzenie płatności wiąże się jednak z pewnymi stratami w budżecie gminy, jednak z uwagi na rolę, jaką spełnia placówka radni chcą odpuścić tą płatność.

— Żeby to zrozumieć, wystarczy tam pojechać — mówi radny Tomasz Głażewski — Ogromna empatia, zaangażowanie i wielka miłość do tych dzieci jest warta każdych pieniędzy — dodaje radny Głażewski.

— Uważałam i uważam, że działalność Stowarzyszenia Fenomenalni zasługuje na wyraźne wsparcie ze strony władz Miasta. Takim wsparciem mogłoby być właśnie umorzenie reszty ceny sprzedaży nieruchomości. Podkreślić należy że Stowarzyszenie działa na rzecz najbardziej potrzebujących: dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin, zapewniając swoim wychowankom nie tylko zajęcia edukacyjne dostosowane do ich potrzeb, ale także szeroką gamę zajęć rehabilitacyjnych. Miałam możliwość kilkukrotnego rozmawiania zarówno z panią prezes Ewą Kowerzanow- Luto, nauczycielami jak i rodzicami dzieci uczęszczającymi do przedszkola i szkoły prowadzonymi przez Stowarzyszenie Fenomenalni i byłam pod dużym wrażeniem pracy i zaangażowania wkładanego opiekę, nauczanie i rehabilitację uczniów i przedszkolaków. Zwłaszcza rozmowy z rodzicami przekonały mnie, jak ważne jest dla nich, aby Stowarzyszenie mogło konstytuować i rozwijać swoją misję. Jestem przekonana że wielu z nich oczekuje znacznego wsparcia władz Miasta dla działalności Stowarzyszenia, a przez to realnego i bardzo konkretnego wsparcia dla ich dzieci, które będzie uwzględniać szczególne potrzeby w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami — komentuje radna Marta Kamińska.

Prezydent nie odpowiedział jeszcze na interpelację radnych. Do tematu wrócimy.

Karol Grosz