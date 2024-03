Wieloletnia radna startuje w wyborach na prezydenta Olsztyna. Trzecia droga odsłania karty [ZDJĘCIA]

Monika Rogińska-Stanulewicz pierwszy raz w olsztyńskim samorządzie zaistniała w 2001 roku, kiedy to pierwszy raz weszła do Rady Miasta z list SLD. Przez lata cztery razy zostawała radną, jednak jak podkreśla sama kandydatka - nadszedł czas na zmiany.

Wyścig o fotel prezydenta Olsztyna trwa w najlepsze, jednak w tym roku jest dość... specyficzny. W momencie, w którym niektórzy kandydaci wchodzą już w najważniejszy moment kampanii wyborczej i wieszają swoje banery na płotach, niektórzy dopiero kompletują drużynę i ogłaszają swój start. W niedzielę (3 marca) Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że o najważniejszy urząd w stolicy woj. warmińsko-mazurskiego powalczy Grzegorz Smoliński. Dzisiaj (poniedziałek 4 marca) swoją kandydatkę (która prawdopodobnie będzie jedyną kobietą ubiegającą się o fotel prezydenta Olsztyna w 2024 roku) ogłosiła Trzecia Droga, czyli sojusz Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polską 2050 Szymona Hołowni.

— Stoję przed wami pełna nadziei i determinacji rozpoczynając moją kampanię na urząd prezydenta Olsztyna. Pragnę podziękować każdemu z was za inspirację, zainteresowanie i wszystkie rozmowy, które z wami odbyłam. Każde spotkanie odbyte na ulicach tego miasta uświadomiło mnie, że Olsztyn potrzebuje zmiany, świeżego spojrzenia i przede wszystkim kobiecej ręki — mówi Monika Rogińska-Stanulewicz — Moje doświadczenie samorządowe nauczyło mnie, że prawdziwy postęp wymaga odwagi. Dlatego podjęłam decyzję o odcięciu się od dotychczasowych schematów i oczekiwań. Olsztyn zasługuje na lidera, który odważnie będzie realizował swoje pomysły i wizje. Łączę w sobie siłę i wrażliwość. Kobiece spojrzenie na politykę miasta to nie tylko słuszność w podejmowaniu decyzji, ale także umiejętność słuchania i rozwiązywania konfliktów. Takimi wartościami chciałabym się kierować w kierowaniu tym miastem — podkreśliła kandydatka Trzeciej Drogi.

Monika Rogińska-Stanulewicz od ponad 20 lat jest związana z olsztyńskim samorządem. Pierwszy raz mandat radnej uzyskała w 2001 roku, który pełniła do 2004 roku. Do Rady Miasta wróciła po sześcioletniej przerwie w 2010 roku i podwójnie uzyskując reelekcję pełni swój mandat do dziś.

Rogińska-Stanulewicz od 2001 do 2004 roku pracowała w departamencie Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Marszałkowskim a od 2004 do 2011 była rzecznikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Obecnie radna pracuje w branży odnawialnych źródeł energii.

Kandydatka Trzeciej Drogi jest absolwentką UWM w Olsztynie z zakresu zarządzenia i marketingu w agrobiznesie (magister) i Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie.

Kandydatka podkreśla, że szczególną wagę mają dla niej sprawy społeczne i mieszkaniowe. Radna najpierw związana z SLD z przełomu wieków, przez wiele lat była związana z opcją polityczną wieloletniego prezydenta Olsztyna Czesława Jerzego Małkowskiego. Monika Rogińska-Stanulewicz na początku tego roku oficjalnie opuściła klub Demokratyczny Olsztyn, którego szefem jest właśnie Małkowski i zdecydowała się na start z ramienia Trzeciej Drogi.

Monika Rogińska-Stanulewicz jest prawdopodobnie ostatnią kandydatką, która będzie startować w wyborach na fotel prezydenta Olsztyna. Do tej pory swój start potwierdzili: Robert Szewczyk (KO), Czesław Jerzy Małkowski, Bartosz Grucela (Lewica), Mirosław Arczak (bezpartyjny/Wspólny Olsztyn), Tomasz Owsianik (Konfederacja), Marcin Możdżonek (bezpartyjny/Lepszy Olsztyn) i Grzegorz Smoliński (PiS).

Karol Grosz