Od śmieci do atomu - Maciej Romanowski

Śmieci jako energia przyszłości? Czy wiecie, że śmieci mogą być kluczowym czynnikiem w produkcji energii? Przekonajcie się, jak innowacyjne rozwiązania zmieniają przyszłość energetyki podczas dyskusji na panelu "Od śmieci do atomu". Dowiedzcie się więcej o wykorzystaniu odpadów jako źródła energii oraz roli małych reaktorów atomowych w zapewnieniu stabilności energetycznej. Uczestnikiem panelu będzie Maciej Romanowski, Starosta Elbląski

Poznajcie również prelegenta!

Maciej Romanowski – starosta elbląski. Dziewięć gmin i blisko 60 tysięcy mieszkańców — każdy z innymi potrzebami i oczekiwaniami, którym od dziewięciu lat stara się sprostać cieszący się dużym zaufaniem starosta elbląski. Wyrobienie sobie przez samorządowca opinii człowieka wiarygodnego i skutecznego to zdaniem Macieja Romanowskiego podstawa w kontaktach z mieszkańcami. Jak podkreśla praca samorządowców to misja i służba i jego zdaniem, jeśli lokalny polityk tak właśnie rozumie swoją pracę, to na pewno w dłuższym dystansie musi być skazany na sukces..