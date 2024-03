Myślały, że naszły bezdomnych i się oddaliły...

Monitoring miejski uchwycił obraz dwóch kobiet, które przechodziły obok bramy, gdzie doszło do tragicznego aktu przemocy w centrum Warszawy. Twierdzą, że nie zdawały sobie sprawy, że są świadkami ataku na 25-letnią Białorusinkę.

Zgodnie z relacją TVN24, kobiety te zatrzymały się na chwilę, lecz kontynuowały swoją drogę, nie zdając sobie sprawy z tego, co właśnie miało miejsce. Dopiero gdy dowiedziały się o przerażających wydarzeniach z mediów, zgłosiły się na policję. Ich zeznania sugerują, że początkowo myślały, iż są świadkami stosunku seksualnego bezdomnych. Mężczyzna obecny na miejscu wulgarnie nakazał im oddalenie się, co jeszcze bardziej wprowadziło je w błąd co do charakteru sytuacji.

Ofiara została znaleziona w bramie jednego z budynków przy ulicy Żurawiej w niedzielę, 25 lutego br. rano przez dozorcę. Po kilku dniach zmarła.