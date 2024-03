Lekkoatletyczne HMŚ - Skrzyszowska pewnie awansowała do półfinału

Pia Skrzyszowska pewnie awansowała do półfinału biegu na 60 m przez płotki podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Glasgow. Weronika Nagięć odpadła w eliminacjach.

Nagięć uzyskała czas 8,17 i zajęła szóste miejsce w pierwszym biegu eliminacyjnym. Natomiast Skrzyszowska wygrała drugą serię swoim najlepszym wynikiem sezonu - 7,80.

"To były tylko eliminacje, ale na pewno usłyszę od trenera, że to był dobry bieg, choć bardzo luźny. Zdziwiłam się, że było 7,80. Po moich ostatnich startach ułożyłam sobie wszystko w głowie. Chcę biegać na luzie i dzięki temu są takie rezultaty. Zobaczymy, co będzie dalej" - oznajmiła Skrzyszowska w TVP Sport.

Do wieczornych półfinałów awansują 24 zawodniczki: po trzy najszybsze z każdej serii i sześć z pozostałych z najlepszymi czasami.

