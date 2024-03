Przeciwnicy wyborczy wójta gminy spod Olsztyna "uruchomili" nową linię MPK

— W nawiązaniu do materiałów publikowanych w internecie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie oraz Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, informują, że wykorzystanie wizerunku autobusu olsztyńskiej komunikacji miejskiej, na którym widniał wygenerowany napis „106 Jonkowo”, nie było działaniem zamierzonym i zorganizowanym przez ww. Spółkę i Jednostkę, a jedynie niesubordynacją kierowcy Spółki — czytamy w komunikacie ZDZiT oraz MPK.

O co chodzi?

— Okazuje się, że wykorzystano nasz autobus do walki wyborczej prowadzonej w gminie Jonkowo. Ktoś chciał przedstawić się jako osobę, która jest zdolna do załatwienia przedłużenia linii nr 106 dojeżdżającej obecnie do Gutkowa, aż do Jonkowa — mówi Jerzy Roman, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Okazuje się, że na pętli w Gutkowie kierowca jednego z autobusów wyświetlił na czole pojazdu napis „Jonkowo”, sugerując faktyczny koniec trasy. Na tle tego napisu widnieje jeden z mieszkańców tej gminy.

— Ze swojej strony zamierzamy wyjaśnić tę sytuację. Nie wiem, jak odbierają ją władze gminy. Z naszej strony stoimy na stanowisku, że kara musi być — zapowiada

prezes Roman.

Co na to władze gminy Jonkowo?

— To zwykły fake news wykorzystany przez przeciwników wyborczych. Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca. To poniżanie idei wyborów — stwierdził Wojciech Giecko, wójt gminy Jonkowo.

Grzegorz Szydłowski