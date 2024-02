Anomalie pogodowe nie tylko w Polsce [WIDEO]

Jak informuje IMGW, północna, centralna oraz południowa Europa będzie w zasięgu rozległych niżów znad Morza Norweskiego oraz północnej Afryki, z którymi związane będą fronty atmosferyczne. Wschodnia i zachodnia część kontynentu znajdzie się pod wpływem układów wysokiego ciśnienia.

Nad Polską południową i wschodnią zaznaczy się obecność rozmywającego się, pofalowanego frontu atmosferycznego. Za frontem, od zachodu, rozbuduje się klin wyżowy. Obszar kraju będzie w masie powietrza polarnego morskiego, na północy chłodniejszej, na południu kraju cieplejszej.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W czwartek w kraju zachmurzenie duże, zwłaszcza na północy i południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Za wyjątkiem północno-zachodniej części kraju oraz krańców południowo wschodnich możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 7 st. C, 9 st. C na północy, około 11 st. C w centrum do 13 st. C, 16 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, na Pomorzu okresami porywisty, południowy. Po południu, w szczytowych partiach Sudetów wiatr w porywach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach południowych kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Pomorzu i wybrzeżu miejscami słabe opady mżawki. Lokalnie, głównie w zachodniej części kraju, wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 3 st. C, 5 st. C na północy i południowym wschodzie kraju do 6 st. C, 7 st. C na pozostałym obszarze; najchłodniej na Podhalu, około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie miejscami porywisty, południowo-wschodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 80 km/h.

W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, jedynie początkowo miejscami małe. Na południu oraz w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju miejscami słabe opady deszczu. Rano na zachodzie możliwe są lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 11 st. C, 13 st. C na północy kraju oraz w rejonach podgórskich do 14 st. C, 16 st. C na pozostałym obszarze; najcieplej, około 18 st. C, będzie lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Niewielka możliwość słabych opadów deszczu. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni oraz wschodni.

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.