Mazury idealne miejsce do workation - Piotr Pancer

Mazury to więcej niż tylko idealne miejsce do pracy zdalnej. To również szansa na osiągnięcie równowagi między pracą a życiem osobistym. Dzięki harmonijnemu połączeniu pracy i wypoczynku, można efektywnie wykorzystać potencjał tego regionu dla własnego rozwoju i relaksu. Poznaj strategie, jak osiągnąć zrównoważone życie zawodowe i osobiste podczas panelu "Mazury - idealne miejsce do workation". Podczas tego wydarzenia będziemy mieli zaszczyt gościć Piotra Pancer, Dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem i podpowie, jak można wykorzystać potencjał Mazur do pracy zdalnej.

Poznajcie również prelegenta!

Piotr Pancer, urodzony w Olsztynie w 1982 roku. Ekonomista ze specjalizacją zarządzanie strategiczne i dyplomowany stolarz. Przez wiele lat Ekspert ds. Eksportu w Warmińsko-Mazurskim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Uczestnik wielu międzynarodowych szkoleń oraz misji gospodarczych. Od początku pracy zawodowej związany z zagadnieniami promocji gospodarczej i marketingu terytorialnego. Pomysłodawca i inicjator powstania strategii marki Gminy Susz oraz Suskiego Ośrodka Kultury. Pasją oraz zawodowo manager kultury, związany przez lata z Agencją ETS Management, której jest założycielem, obecnie Dyrektor Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu. Twórcza idei Suskiego Lata Artystycznego oraz międzynarodowego festiwalu muzycznego – Blender Art Festiwal. Mówi o sobie niewiele, ale jeśli już, to głównie o wyprawach do Buddy Guy’s Legends i swoim Mercedesie W124.