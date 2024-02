Mazury idealne miejsce do workation - Agnieszka Pietrowicz

Mazury to nie tylko malownicze krajobrazy, ale także idealne miejsce do pracy zdalnej. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze oraz dostępności technologii, ten region staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla osób pragnących pracować zdalnie. Podczas panelu "Mazury - idealne miejsce do workation" wskażemy potencjał naszego regionu oraz przedstawimy wiodące trendy w zakresie pracy zdalnej i pracy w harmonii z naturą. Uczestnikiem panelu będzie Agnieszka Pietrowicz - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, która podzieli się swoimi doświadczeniami i wizją rozwoju pracy zdalnej na Mazurach.

Poznajcie również prelegenta!

Aktualnie dyrektor Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku, kierownik regionalny i członek rady projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów „STARTUP HEROES” (2019-2023), członek rady projektu WARMIŃSKO-MAZURSKI STARTUP INKUBATOR (2019-2020), z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Realizuje działania na rzecz zwiększania konkurencyjności firm w regionie tj. doradztwo biznesowe, networking firm, tworzenie lokalnego ekosystemu startupowego – autorski koncept ełk 4.0, pozyskiwanie inwestorów oraz budowanie relacji biznesowych, inicjowanie działań klastrowych, inicjowanie działań badawczo–rozwojowych, współpraca z instytucjami świadczącymi usługi na rzecz rozwoju biznesu, współpraca z podmiotami sektora prywatnego, ośrodkami badawczo–rozwojowymi oraz instytucjami naukowymi w celu promowania rozwoju lokalnych technologii oraz pobudzania działalności innowacyjnej. Autorka projektów probiznesowych dla Miasta Ełku i Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku m.in. projektu biznesowego dla Miasta Ełk zrealizowanego w I edycji Programu Edukacyjnego dla Samorządów gov_LAB. Absolwentka biznesowego Programu Mentoringowego Mentors for Starters 2021, była członkini biznesowego klubu impactowego Trend House w Warszawie.