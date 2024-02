Mazury idealne miejsce do workation - Huber Górski

Praca zdalna na Mazurach to nie tylko możliwość wykonywania obowiązków zawodowych w otoczeniu przyrody, ale także szansa na zrównoważenie życia zawodowego i osobistego. Mazury oferują wyjątkowy klimat do koncentracji oraz liczne atrakcje turystyczne, które pozwalają na relaks i regenerację sił po dniu pracy. Odkryj, dlaczego Mazury są idealnym miejscem do połączenia pracy (work) i wypoczynku (vacation). Zapraszamy na panel z udziałem Huberta Górskiego - Dyrektora Generalnego Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu, pt. Mazury idealne miejsce do workation.

Poznajcie również prelegenta!

Hubert Górski – dyrektor generalny Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu, doradca, trener biznesu i mentor rozwojowy zrzeszony w międzynarodowej organizacji Maxwell Leadership Certified Team.

Jest absolwentem Psychologii Biznesu i Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, na której ukończył m.in. studium doktorskie z nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania i zarządzanie strategiczne. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym zarządzania m.in. organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i tradycyjnego biznesu oraz wzmacnianiu rozwoju zespołów firm i organizacji. Pomaga przedsiębiorcom, liderom firm oraz osobom poszukującym własnego rozwoju, zbudować mocną osobowość lidera, który inspiruje innych, przyciąga do siebie utalentowane osobowości i spełnia się prywatnie i biznesowo. Mazur z miłości i urodzenia, jego pasją jest kultura, tradycja i historia Prus Wschodnich oraz praca na rzecz rozwoju najwspanialszego regionu na świecie – Mazur.