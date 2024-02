Empatyczna liderka w zgodzie z samą sobą - Jola Taperek

Zapraszamy na panele prowadzone przez Jolę Taperek - Certyfikowaną Trenerkę Mentalną i Biznesu oraz Właścicielkę marek: Mental & Biznes WOW oraz Modern School.

Dlaczego warto wziąć udział w tych panelach? Ponieważ tematyka poruszana przez Jolę Taperek jest niezwykle istotna dla codziennego funkcjonowania kobiet zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Dzięki udziałowi w panelach będziemy mogli zgłębić aspekty związane z budowaniem empatii, zarządzaniem stresem oraz utrzymywaniem równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Dołącz do nas, aby zdobyć cenne umiejętności i narzędzia wspierające tworzenie zdrowego i satysfakcjonującego życia zarówno w pracy, jak i poza nią!

Poznajcie również prelegenta!

Jola Taperek - certyfikowana trenerka mentalna, dyplomowana trenerka biznesu

i mentorka. Dba o dobrostan mentalny przedsiębiorców, pracowników i ich rodzin.

Wdraża trening mentalny do firm i zespołów ponieważ wie, że zadbany mental w biznesie stanowi dziś przewagą konkurencyjną na rynku, a dobrostan psychiczny jest dziś kluczową potrzebą.

Własną firmę prowadzi od 2004 roku. Jest właścicielką marek: Mental & Biznes WOW oraz Modern School.

Wykłada na Akademii Trenerów Mentalnych Biznes, której założycielem jest Jakub B. Bączek

Jest współautorką książki #Sheworld - czyli o sile kobiet w życiu i biznesie.

Występuje jako prelegentka na różnych wydarzeniach, m.in. Akademia Kobiet - Menadżerek Przyszłości organizowana przez Puls Biznesu, Konferencja Make Your Business Better, V Kongres Przyszłości, Kongres Metodyków, Kongres Uczę Dorosłych czy Zjazd Absolwentów Akademii Trenerów Mentalnych.

Jest mentorką programów rozwojowych oraz mówczynią motywacyjną.

Niemożliwe? – nie istnieje! – Przynajmniej do momentu, kiedy nie sprawdzi wszystkich dostępnych rozwiązań.

Wspiera, szkoli, zmienia i poszerza perspektywę, korzystając ze sprawdzonych i skutecznych narzędzi treningu mentalnego oraz pracując swoją autorską metodą 360 stopni.