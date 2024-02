Kolejna czystka? Bodnar usunął ze stanowiska znanego prokuratora

Portal wPolityce.pl ustalił, że prokurator Jacek Bilewicz, który bezprawnie piastuje funkcję „p.o.” Prokuratora Krajowego, zadecydował o odwołaniu ze stanowiska prokuratora Tomasz Piekarskiego, który kierował elitarnym Departamentem do Spraw Przestępczości Gospodarczej PK.

— To bulwersująca i haniebna sytuacja. Został odwołany prokurator Tomasz Piekarski z z funkcji dyrektora departamentu ds. przestępczości gospodarczej. Całe życie zajmował się tym rodzajem przestępczości, gdyż wcześniej pracował w organach skarbowych. Pan Bilewicz nie podał powodu odwołania i przesunął go do biura spraw konstytucyjnych. Prokurator Piekarski walczył z przestępstwami VAT i prowadził najtrudniejsze sprawy, jeszcze w czasach sprzed reformy prokuratury — skomentował decyzję Bodnara prokurator Michał Ostrowski, zastępca Prokuratora Generalnego.

Na stronie Prokuratury Krajowej pojawiło się już nazwisko osoby, która przejęła departament po Piekarskim. To także znana postać - prokurator Marek Wełna.

Kolejna kontrowersyjna decyzja Adama Bodnara i jego uzurpatorów, to wyraźny symbol czystki, która przetacza się przez Prokuraturę Krajową i inne jednostki prokuratury w całym kraju. Trzeba też pamiętać, że decyzje nielegalnie obsadzonego prokuratora Bilewicza są obarczone poważną wadą prawną.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl



WB