Wojsko wyjedzie na drogi. Są ostrzeżenia

"Na drogach niemal całego kraju odbywa się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z międzynarodowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender 24 i Dragon 24" - napisano na platformie X.

Sztab Generalny WP przypomniał, że są to zaplanowane wcześniej manewry, w których jednym z elementów jest sprawdzenie procedur i zdolności wojsk do szybkiego przemieszczenia i osiągania gotowości we wskazanym rejonie operacji. Transport i ruch wojsk jest częścią składową wszystkich rodzajów prowadzonych przez siły zbrojne działań.

"Prosimy obywateli o wyrozumiałość i zachowanie spokoju, a kierowców o szczególną ostrożność" - dodano.

Wicepremier podziękował wszystkim samorządowcom oraz wspólnotom lokalnym za zaangażowanie i wyrozumiałość. Prosił również mieszkańców naszego kraju o zrozumienie, że przez najbliższe tygodnie po terytorium Polski przemieszczać się będą wojska polskie i sojusznicze.

"NATO daje wyraźny sygnał, że jest gotowe do odstraszania i obrony. Współpraca pomiędzy naszymi państwami w ramach najsilniejszego sojuszu bezpieczeństwa jest gwarantem rozwoju i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej" - podkreślił szef MON. "Te ćwiczenia pokazują sprawność i siłę Sojuszu. Ale stanowią też ważny element pokazania solidarności między państwami w szczególnym zagrożeniu dla wschodniej flanki NATO" - zaznaczył. Podziękował także naszym sojusznikom za liczne przybycie do Polski na ćwiczenia DRAGON24.

Wojsko Polskie podkreśla, że STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu, ale stanowią demonstrację zdolności do przeciwdziałania agresywnej polityce i prowokacyjnej aktywności Federacji Rosyjskiej. Ich planowanie rozpoczęło się już w 2022 roku.

Zaznaczono, że ćwiczenie DRAGON-24 będzie testem zdolności Sił Zbrojnych RP do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia potencjału odstraszania i obrony Sojuszu oraz demonstrując siłę i determinację, które wynikają z jego jedności.

W ćwiczeniu DRAGON-24 zaangażowanych będzie łącznie ok. 20 000 żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu z 10 państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Zostaną oni poddani sprawdzianowi współdziałania i wykonywania zadań bojowych na lądzie, w powietrzu i na morzu. Oprócz działań militarnych w przytoczonych domenach przeprowadzone zostaną także działania wojsk w cyberprzestrzeni.

(PAP)

Autorka: Delfina Al Shehabi