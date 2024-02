PKO Bank Polski finansuje branżę medyczną

PKO Bank Polski jest w gronie instytucji finansowych, które podpisały umowę finansowania o łącznej wartości około 1,6 mld zł z Grupą American Heart of Poland, specjalizującą się w leczeniu chorób cywilizacyjnych, w szczególności schorzeń sercowo-naczyniowych. Udział PKO Banku Polskiego w konsorcjum wynosi 250 mln zł. Kredyt w formule Sustainability-Linked Loan (SLL) wpisuje się w strategię PKO Banku Polskiego w zakresie wspierania zrównoważonej transformacji i zostanie przeznaczony na realizację celów inwestycyjnych i akwizycyjnych Grupy American Heart of Poland.

– Obecnie obserwujemy dynamiczny wzrost popularności kredytów w formule Sustainability-Linked Loan. Naszą rolą jako partnera finansowego jest doradzanie klientom, jak mogą połączyć wskaźniki zrównoważonego rozwoju, zawarte w swojej strategii, z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa. Wskaźniki powinny być dopasowane do specyfiki danego biznesu, mierzalne i systematycznie weryfikowane przez zewnętrzny podmiot. Skuteczna realizacja tego pozwala firmie obniżyć koszty kredytu – mówi Adam Kosmala, dyrektor Biura Finansowania Strukturalnego w PKO Banku Polskim.

– Środki uzyskane w wyniku obniżonej marży transakcji w ramach komponentu SLL Grupa American Heart of Poland chce przeznaczyć na finansowanie działań prozdrowotnych w ramach działań fundacji Z sercem do Pacjenta – mówi Adam Szlachta, prezes zarządu i dyrektor finansowy American Heart of Poland S.A.

Jednym z filarów strategii PKO Banku Polskiego na lata 2023-25 jest finansowanie zrównoważonej gospodarki i oferowanie firmom rozwiązań, które pomogą im utrzymać konkurencyjność w obliczu wyzwań biznesowych i regulacyjnych. Grupa PKO Banku Polskiego w ciągu ostatniego roku (od września 2022 roku do września 2023 roku) udzieliła zrównoważonego finansowania na kwotę 3,3 mld zł, co oznacza wartościowo wzrost o 44 proc. w ujęciu rok do roku.

Grupa American Heart of Poland działa w ponad 20 ośrodkach medycznych w całym kraju zapewniając pacjentom kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną i nowoczesną opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację w zakresie chorób cywilizacyjnych w ramach długoterminowych kontraktów NFZ. W szczególności są to pacjenci z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym z ostrym zawałem serca.