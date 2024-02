Raport: co czwarty kierowca w Polsce chce w tym roku wymienić samochód

Co czwarty kierowca w Polsce chce w tym roku wymienić samochód, a 61 proc. kierowców nie zamierza tego robić - wynika z raportu „Polak w swoim aucie”. Wiek auta i jego stan techniczny to najczęstsze powody zakupu nowego auta; co szósty respondent czeka na wymianę pojazdu dłużej niż 10 lat - dodano.

Jak wynika z raportu Santander Consumer Multirent "Polak w swoim aucie", wśród 25 proc. polskich kierowców, którzy chcą wymienić samochód w tym roku dominują osoby w wieku 18-29 lat i 30-39 roku życia (kolejno 32 i 38 proc.). Na zakup kolejnego samochodu częściej szykują się kobiety niż mężczyźni (27 proc. pań w porównaniu do 24 proc. panów), zarabiający od 7000 zł netto w górę oraz z dochodami do 2000 zł na rękę (kolejno 59 i 32 proc.).

"Nasze badanie wskazuje również na to, że większego popytu możemy spodziewać się w średnich miastach od 50 do 250 tysięcy mieszkańców" - wskazał Piotr Półtorzycki z Santander Consumer Multirent. Jak dodał, z zamiarem kupna samochodu w tym roku nosi się też wielu mieszkańców małych miast - do 50 tysięcy osób - lub wsi. W metropoliach zakup auta w tym roku planuje 20 proc. respondentów.

Według raportu 61 proc. kierowców nie zamierza kupować auta w 2024 r. Wśród nich przeważają osoby od 60 roku życia w górę (76 proc.) i mieszkańcy metropolii (64 proc.). Co siódmy kierowca nie potrafił jeszcze określić, czy będzie w tym roku wymieniał auto czy nie (14 proc.).

Powodem, dla którego polscy kierowcy chcą w tym roku wymienić auto jest wiek samochodu (59 proc. wskazań w grupie polskich kierowców, która zamierza wymieniać auto w tym roku); stan techniczny auta (47 proc.), czy obawa przed tym, że straci ono na wartości (22 proc.). W dalszej kolejności respondenci z tej grupy wskazywali znudzenie dotychczasowym pojazdem (19 proc.) czy chęć korzystania z nowinek motoryzacyjnych (15 proc.).

Z raportu wynika, że co szósty respondent czeka na wymianę auta ponad 10 lat (18 proc.), 23 proc. wymienia samochód co 5-6 lat, a 3 proc. częściej niż co trzy lata.

Badanie przeprowadzono przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Multirent w dniach 22-30 stycznia br. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na 1000 osobach, które posiadają prawo jazdy i aktywnie je wykorzystują. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta