Kolejny raper w line-upie Kortowiady – Zeamsone zasila koncertowy skład!

Line-up Kortowiady 2024 już na ten moment wygląda imponująco, a poznaliśmy dopiero 10. artystów, którzy wystąpią na Scenie Głównej. Przypominamy, że stanie ona, jak w poprzednich latach, na Plaży Kortowskiej – same koncerty będą odbywały się od czwartku do soboty, czyli od 23 do 25 maja. Zgodnie z zapowiedziami właśnie dziś przyszedł czas na kolejne kortowiadowe ogłoszenie.

Kortowiada, czyli olsztyńskie juwenalia, zostały już kilkakrotnie okrzyknięte najlepszymi w Polsce, więc podczas planowania każdej z edycji organizatorzy starają się, by była jeszcze lepsza od poprzedniej. W ostatnim czasie organizatorzy ujawnili, że na 63. edycję tego studenckiego święta zaplanowano koncert rapera Kizo, Darii ze Śląska oraz zespołu Nocny Kochanek. Dziś do koncertowego składu dołącza kolejny raper.

Zeamsone kolejnym artystą Kortowiady 2024!

To polski raper, autor tekstów oraz producent muzyczny. Współpracował z wieloma reprezentantami polskiego rapu. Ma na koncie pięć albumów studyjnych – debiutem młodego rapera był wydany w 2018 „777”. Od początku swojej kariery samodzielnie nagrywa i miksuje swoje utwory – od albumu UNIWERSUM ponadto także zajmuje się ich produkcją – oraz pisze teksty. Jego ostatni album, wydany w 2023 „???” zyskał status platynowej. Już raz wystąpił na kortowiadowej scenie – na początku swojej kariery muzycznej wystąpił w Namiocie Hip-hopowym. W tym roku powraca na Plażę Kortowską, by wystąpić na Scenie Głównej!

Święto studentów będzie obfitowało w wyjątkowe wydarzenia

Już wkrótce poznamy także informacje na temat przygotowywanych wydarzeń, w jakich studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będą mogli uczestniczyć podczas juwenaliów. Do tej pory potwierdzono takie wydarzenia, jak Parada Wydziałów Ulicami Olsztyna oraz Silent Party. Organizatorzy zapewniają, że pojawi się wiele nowości.

III pula karnetów jest dostępna

Na stronie www.bilety.kortowiada.pl , przez platformę Going. oraz Empik Bilety, można nabyć obecnie karnety z III puli. Bilety jednodniowe trafią do sprzedaży po ujawnieniu wszystkich artystów, którzy wystąpią podczas 63. edycji Olsztyńskich Juwenaliów. W sklepie internetowym kortowo.store dostępne są ubrania i gadżety z kolekcji FUTURE, nawiązujące do motywu przewodniego Kortowiady 2024. Sponsorami Głównymi wydarzenia są Perła – Browary Lubelskie S.A. oraz Max Premium Burgers.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Eska, Eska Rock, Radio UWM FM, Wirtualna Polska, CGM, dlaStudenta.pl, TKO, Olsztyn.com.pl, ukiel.info, Gazeta Olsztyńska, Magazyn Going. MORE. 63. edycja Kortowiady to święto studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który obchodzi 25-lecie swojej działalności.