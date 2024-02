Mikroplastik odkryty w łożyskach kobiet

Badacze zanalizowali 62 ludzkie łożyska i w każdym zauważyli obecność mikroplastiku. Choć jego ilość była niewielka, nieznane są potencjalne konsekwencje tego zjawiska. Twórcy studium sugerują, że inne tkanki mogą zawierać znacząco większe ilości mikroplastiku.

Zespół z Uniwersytetu Nowym Meksyku przeprowadził badanie 62 ludzkich łożysk w poszukiwaniu mikroplastiku - to mikroskopijne, niezauważalne gołym okiem cząstki tworzyw sztucznych, które powstają w wyniku stopniowego rozpadu plastikowych opakowań i innych produktów, są połykane, wchłaniane z wodą, a nawet wdychane.

W każdej próbce badacze wykryli mikroplastik w ilości od 6,5 do 685 mikrogramów na gram tkanki. Wykrycie tworzyw sztucznych w tkance łożyska było możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik analitycznych, które umożliwiają wykrycie nawet najmniejszych cząstek o wielkości mierzalnej w nanometrach, czego nie były w stanie osiągnąć tradycyjne metody, takie jak obserwacja pod mikroskopem.

Co do rodzajów tworzyw, najczęściej (54%) wykrywany był polietylen, stosowany głównie do produkcji toreb i butelek. Na drugim miejscu znalazły się polichlorek winylu oraz nylon, a wykryto także dziewięć innych polimerów.

Badacze zauważają, że choć ilość mikroplastiku nie była duża, to nieznane są jeszcze pełne skutki zdrowotne jego obecności. Ponadto, ilość mikroplastiku w środowisku stale rośnie. Wcześniej uważano, że plastik jest neutralny dla organizmów żywych, ale obecnie wiadomo, że nawet bardzo małe cząstki mogą przenikać do wnętrza komórek.

Profesor Matthew Campen, autor publikacji, która ukazała się w piśmie "Toxicological Sciences", alarmuje, że jeśli ilość mikroplastiku będzie nadal wzrastać, powinno to budzić niepokój, ponieważ obecność mikroplastiku w łożysku sugeruje, że mogą nim być dotknięte wszystkie ssaki na Ziemi.

Badacze spekulują, że obecność plastiku w tkankach może mieć związek ze wzrostem zachorowalności na niektóre choroby, takie jak zapalenia jelit i rak jelita diagnozowany u osób poniżej 50. roku życia, oraz ze spadkiem liczby plemników u mężczyzn. Odkrycie plastiku w łożyskach jest szczególnie niepokojące ze względu na krótki okres rozwoju tego organu, co sugeruje, że inne tkanki mogą gromadzić tworzywa przez wiele lat, zawierając ich znacznie większe ilości.

Produkcja plastiku na świecie rośnie wykładniczo od lat 50. XX wieku, a wiele z tych tworzyw ma długi czas rozpadu, co prowadzi do ich kumulacji w środowisku. Profesor Campen ostrzega, że jeśli obecne tendencje się utrzymają, ilość plastiku w środowisku będzie nadal rosła, nawet jeśli produkcję zatrzymano by dzisiaj, co mogłoby doprowadzić do trzykrotnego wzrostu ilości plastiku w środowisku do 2050 roku.