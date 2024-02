Szef MON: Każda sytuacja może mieć miejsce

W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", Władysław Kosiniak-Kamysz omawiał "niepokojące scenariusze", na które Polska musi być gotowa. "Z działaniami prowokacyjnymi już mamy do czynienia, choćby niedawno ABW we Wrocławiu zatrzymała podejrzanego o sabotaż " - zaznaczył. Dodatkowo wspomniał o tym, że przed wybuchem konfliktu na Ukrainie niewielu spodziewało się takiej sytuacji, co pokazuje potrzebę bycia przygotowanym na różne ewentualności, włącznie z możliwym atakiem Rosji na państwa NATO.

Szef MON wyraził także niepewność co do czasu, jaki pozostał na przygotowanie się na takie zdarzenia. Zauważył, że niektórzy sądzili jeszcze rok temu, iż Rosja potrzebuje 10 lat na odbudowę swojego potencjału militarnego, jednakże okazało się, że zrobiła to w zaledwie dwa lata, przestawiając gospodarkę na tryb wojenny i nawiązując współpracę m.in. z Koreą Północną.

W kwestii armii, Kosiniak-Kamysz popiera zwiększenie liczebności oraz zdolności operacyjnych "tu i teraz", nie tylko na przyszłość. Zaznaczył, że istotne jest nie tylko zakupienie nowego sprzętu, ale także utrzymanie go oraz odpowiednia infrastruktura. Planuje się dążenie do utworzenia 300-tysięcznej armii.

Minister został również zapytany o kwestię poboru do wojska. Wyjaśnił, że od 2010 roku jest on zawieszony i nie ma planów jego wznowienia. Aktualnie istnieje dobrowolna służba wojskowa, która cieszy się sporym zainteresowaniem. Priorytetem jest dostarczenie lepszego wyposażenia dla żołnierzy, zarówno tych zawodowych, jak i ochotniczych. Planuje się również poszerzenie liczby osób w aktywnej rezerwie.