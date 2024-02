Radny Olsztyna interweniuje w sprawie ruiny przy Stadionie Leśnym [ZDJĘCIA]

Dla Stadionu Leśnego już nie ma ratunku. Czasy, w których odbywały się tu wydarzenia sportowe, na które przychodzili mieszkańcy już dawno minęły. Po imponującym niegdyś obiekcie zostały tylko wspomnienia i część starej infrastruktury, która dziś grozi zawaleniem. Jednym z takich budynków jest wiekowa budka stojąca pośród drzew, która coraz bardziej przypomina stertę gruzu.

Nie trzeba być detektywem, żeby stwierdzić, że obiekt jest nadal odwiedzany przez ludzi. Znajdują się w nim śmieci, puste butelki a nawet niedopalone drewno świadczące o tym, że ktoś w środku rozpalał ognisko.

Interwencje w tej sprawie przeprowadzał radny Mirosław Arczak z Zatorza, który w marcu 2022 zwrócił się do prezydenta Olsztyna z interpelacją w sprawie zabezpieczenia budynku przed osobami trzecimi. Wtedy prezydent Piotr Grzymowicz zapewnił, że obiekt zostanie zamknięty, jednak po dwóch latach od tamtej interpelacji pustostan dalej jest często odwiedzany. Radny nie porzucił tematu i ponownie pyta prezydenta Olsztyna o zamknięcie budynku.

— Moje własne obserwacje oraz sygnały mieszkańców wskazują, że wejścia do obiektu nie zostały skutecznie zablokowane (np. zamurowane), a jego ogólny stan techniczny jest coraz gorszy i grozi niekontrolowanym zawaleniem. Dodatkowo, przez fakt, że jest to obiekt stojący wśród drzew na uboczu Stadionu Leśnego, stanowi on zachętę do koczowania osób wywołujących rozmaite zagrożenia, w tym: palenie ognisk w lesie, znoszenie odpadów i śmiecenie, wulgarne i agresywne zachowania wobec spacerujących. — pisze radny Mirosław Arczak do prezydenta Olsztyna.

Radny Arczak zadał prezydentowi Olsztyna trzy pytania: 1. Jakie sposoby ograniczenia dostępu do budynku były zastosowane w okresie od marca 2022 r.?

2. Dlaczego nie podjęto decyzji o rozbiórce budynku? Czy taka decyzja jest możliwa w 2024 r.? 3. Czy Stadion Leśny i jego otoczenie są objęte szczególnym nadzorem Straży Miejskiej i ZDZiT? Jeśli tak, to w jaki sposób jest to realizowane? Jeśli nie, to jakie są podstawy braku takiego nadzoru?

Prezydent Olsztyna jeszcze nie odpowiedział na pytanie radnego. Do tematu wrócimy.

Karol Grosz