Ruszają ćwiczenia Dragon-24, polski element manewrów NATO Steadfast Defender-24

Rozpoczyna się polskie ćwiczenie wojskowe pod kryptonimem Dragon-24, będące częścią wielkich manewrów NATO Steadfast Defender-24. W ćwiczeniu weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy; to test zdolności polskiego wojska do reakcji na kryzys zbrojny - przekazało Dowództwo Generalne RSZ.