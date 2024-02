Marina Litwinienko w Sky News: krytycy Putina w Rosji potrzebują pomocy Zachodu

W wypowiedzi dla brytyjskiej stacji Litwinienko nazwała Putina "potworem" i oświadczyła, że "bez wątpienia" jest on odpowiedzialny za śmierć Nawalnego.

"Niczego innego nie można od Putina oczekiwać" - oceniła.

Pytana o to, co kraje zachodnie powinny robić, by pomóc więźniom politycznym w Rosji, Litwinienko odparła, że powinny one zastanowić się, czy sankcje przeciwko Moskwie są rzeczywiście skuteczne. Jak zauważyła, wciąż są firmy gotowe dostarczać Rosji "niezbędne towary, które potem są wykorzystywane w wojnie przeciwko Ukrainie". Tak więc - dodała - "wielkim pytaniem jest, czy sankcje (rzeczywiście) działają?".

Rosyjskie służby więzienne zakomunikowały w piątek, że Nawalny zmarł nagle w kolonii karnej za kołem podbiegunowym w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, na Dalekiej Północy. Opozycjonista był więziony przez władze rosyjskie od stycznia 2021 roku.

W 2006 roku Aleksandr Litwinienko, były oficer KGB, a później Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), który wyemigrował do Wielkiej Brytanii, został otruty w Londynie radioaktywnym polonem. Przed śmiercią oskarżył Putina o zlecenie zamachu na jego życie.

W 2016 roku brytyjski sąd uznał, że zabójstwo Litwinienki było najprawdopodobniej operacją FSB, zatwierdzoną przez jej ówczesnego szefa Nikołaja Patruszewa i osobiście przez Władimira Putina. (PAP)