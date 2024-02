Polska światowym liderem w zasobach srebra?

Według szacunków USGS, polskie złoża srebra, a konkretnie jego rud, sięgają 170 tys. ton. Przy obecnym kursie na światowych giełdach ich wartość wynosi około 127 miliardów dolarów, co przekłada się na około 505 miliardów złotych.

Dlaczego Polska awansowała w tym rankingu? Powodem są nowo odkryte złoża, które zostały zidentyfikowane w minionym roku. Dzięki nim zasoby tego cennego kruszcu wzrosły z 550 tys. ton do 720 tys. ton, co sprawiło, że zarówno Rosja, jak i Polska stały się kluczowymi graczami na rynku srebra. Niemniej jednak, jak zauważa Michał Stajniak, analityk XTB, ten wzrost ma również swoje negatywne strony. Przy obecnym tempie wydobycia zasoby wystarczą tylko na około 27 lat.

Ekspert z XTB podkreśla, że pomimo posiadania największych zasobów, Polska pozostaje w tyle za światowymi liderami wydobycia, takimi jak Meksyk, który w 2023 roku zwiększył produkcję srebra z 6,2 tys. ton do 6,4 tys. ton. Polska ma więc ogromny potencjał do wykorzystania, szczególnie w kontekście rosnącego zapotrzebowania na srebro w przemyśle, zwłaszcza w sektorze fotowoltaicznym.

Zdaniem eksperta, srebro odgrywa istotną rolę w globalnej gospodarce, podobnie jak złoto. Ostatnie miesiące przyniosły rekordowe wyceny złota, co budzi nadzieję na potencjalny wzrost wartości srebra. Biorąc pod uwagę stosunek ilości srebra do złota w ziemi, który wynosi około siedmiokrotnie więcej, srebro jest obecnie tańsze. Niemniej jednak, patrząc na historyczne i obecne relacje cen srebra do złota, można zauważyć potencjał wzrostu wartości srebra.

Ekspert zauważa także, że w przeciwieństwie do lat poprzednich, kiedy rynek srebra był nasycony, od 2021 roku rynek ten zmierza w stronę deficytu. Wzrost popytu zarówno ze strony inwestorów, jak i przemysłu, gdzie srebro znajduje zastosowanie m.in. w produkcji paneli fotowoltaicznych, napędza ten trend. Pomimo stabilnej podaży wynikającej głównie z wydobycia i recyklingu, brakuje większych inwestycji, które mogłyby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie.

Według analityka XTB, rosnący deficyt na rynku, zwiększony popyt przemysłowy i inwestycyjny, oraz stabilne, chociaż nie rosnące, poziomy produkcji, stanowią podstawę do potencjalnego wzrostu cen srebra. Srebro, podobnie jak złoto, może być formą dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, szczególnie w czasach niepewności ekonomicznej i spodziewanych obniżek stóp procentowych, które mogą zmniejszyć atrakcyjność innych form lokowania kapitału.

Według eksperta, Polska, będąca liderem światowych zasobów srebra, stoi przed niepowtarzalną szansą umocnienia swojej pozycji na globalnym rynku tego kruszcu. Rosnące zapotrzebowanie na srebro w przemyśle i inwestycjach, połączone z ograniczoną podażą, mogą przyczynić się do wzrostu wartości srebra w najbliższej przyszłości. To obiecuje korzyści zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla globalnych inwestorów. Szczególnie korzystne może to być dla KGHM, lidera produkcji srebra. Polska może nie tylko stać się jeszcze ważniejszym producentem srebra, ale także litu. Chociaż złoża litu w naszym kraju nie są ogromne, trwają prace nad innowacyjnymi metodami jego wydobycia. Dzięki temu możemy pokryć większość krajowego zapotrzebowania na lit, który jest niezbędny do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych.

Dr Ewa Knapik, prowadząca badania związane z pozyskiwaniem litu, wyjaśnia: "Na skalę przemysłową możemy pokryć około 70% obecnego krajowego zapotrzebowania na lit. Zapotrzebowanie będzie jednak stale rosnąć, ale dzięki własnej technologii nadal będziemy w stanie zaspokoić jego część, unikając całkowitej zależności od importu."

źródło: money.pl