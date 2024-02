Ruszyły przygotowania do VIII Kongresu Przyszłości | Samorządy 2024

Dołączcie do nas podczas VIII edycji Kongresu Przyszłości, poświęconej tematyce samorządowej. To niezwykła okazja do dyskusji nad kierunkiem rozwoju naszego regionu oraz wymiany doświadczeń między przedstawicielami samorządów, biznesu i społeczności lokalnej.

Kongres Przyszłości to:

Interesujące prelekcje i dyskusje - będziemy mieli okazję wysłuchać przedstawicieli samorządów i ekspertów z różnych dziedzin - ich głos w dyskusji pozwoli spojrzeć na przyszłość naszego regionu z nowej perspektywy.

Inspirujący goście - dołączą do nas wyjątkowi goście, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wizją przyszłości samorządów.

Stoiska wystawiennicze - poznajcie nowoczesne rozwiązania, projekty oraz produkty prezentowane przez lokalne przedsiębiorstwa i instytucje.

Strefa networkingowa - to Idealne miejsce do nawiązywania nowych kontaktów, wymiany pomysłów i budowania relacji biznesowych.

Wstęp na Kongres Przyszłości Samorządy jest BEZPŁATNY!

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji do zabrania głosu w dyskusji nad tworzeniem lepszej przyszłości naszego regionu! Zapraszamy serdecznie!

#KongresPrzyszłości