Znamy nominowanych do Fryderyków 2024 w muzyce rozrywkowej i jazzie

Akademia Fonograficzna ZPAV wyróżniła Vito Bambino w kategorii: Artysta Roku, Autor Roku, Producent Roku oraz Kompozytor Roku (razem z Omarem Ziembińskim, Franciszkiem Kempą oraz Moo Latte). Artysta będzie także walczył o statuetkę w kategoriach Album Roku Indie Pop za płytę "Poczekalnia" oraz Utwór Roku, gdzie nominowany jest indywidualnie z singlem "Etna", a także razem z Igo i Mrozem w projekcie Męskie Granie Orkiestra 2023 z przebojem "Supermoce". To trio ma także szanse na wyróżnienie jako Zespół/ Projekt Artystyczny Roku.

Po pięć nominacji otrzymali Daria Zawiałow, sanah, Hania Rani, Mrozu oraz Lech Janerka. Wokalistki zmierzą się ze sobą o tytuł Artystki Roku, a także Autorki Roku. Daria wraz Bartoszem Dziedzicem i sanah wraz z Dominikiem Buczkowskim-Wojtaszkiem oraz Patrykiem Kumórem rywalizować będą również o statuetkę w kategorii Kompozytor/Kompozytorka/Team Kompozytorski Roku.

"Dziewczyna Pop" Zawiałow ma szansę na najważniejszą nagrodę muzyczną w kategorii Album Roku Pop, a pochodzący z tej płyty singiel "Fifi Hollywood" na nagrodę dla utworu roku. sanah Akademia wskazała do nagrody w kategorii Najlepsze Nagranie Koncertowe za album "Bankiet u sanah" oraz Najlepsze Nowe Wykonanie za "Pocałunki". Z kolei Hanię Rani wyróżniono w kategorii Album Roku Alternatywa za "Ghosts" i Album Roku Muzyka Filmowa/Teatralna/Ilustracyjna za "On Giacometti". Artystka ma także szanse na statuetkę jako Producentka Roku.

Mrozu i Lech Janerka powalczą ze sobą o tytuł Artysta Roku i Utwór Roku. Mrozu nominowany jest wspólnie z Igo i Vito za "Supermoce", a Lech Janerka za utwór "Dupa jak sofa". Mrozu w tym roku dostał nominacje także za Najlepsze Nagranie Koncertowe za MTV Unplugged oraz pochodzący z tego projektu utwór "Nie stało się nic" w kategorii Najlepsze Nowe Wykonanie. Lecha Janerkę Akademia wskazała natomiast do nagrody w kategorii Album Roku Alternatywa za "Gipsowy odlew falsyfikatu", Kompozytor Roku i Autor Roku.

Trzy nominację do najważniejszej nagrody muzycznej ma w tym roku Kasia Lins, wyróżniona przez Akademię za swój czwarty album studyjny "Omen" w kategoriach Album Roku Indie Pop i Artystka Roku. Powalczy także o statuetkę w kategorii Teledysk Roku wspólnie z Maciejem Bierutem i Karolem Łakomcem, z którymi reżyserowała klip do piosenki "Po trupach do Ciebie". Tyle samo nominacji otrzymali także L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra oraz kolektyw Łona x Konieczny X Krupa. Ci pierwsi wyróżnieni zostali w kategorii Utwór Roku za "Jesień-Tańcuj", nagrane wspólnie z Kayah, DAGADANA, Laboratorium Pieśni i projektem Tęgie Chłopy, a także za ścieżkę dźwiękową do filmu "Chłopi". Akademia wskazała ich także do nagrody Fryderyka w kategorii Producent/Team Producencki Roku. Tych drugich wyróżniono za krążek Taxi w kategorii Album Roku Hip-Hop, a także Projekt/Zespół Artystyczny Roku i Kompozytor/Kompozytorka/Team Kompozytorski Roku.

Wydana przez Muzeum Powstania Warszawskiego/Mystic Production z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego płyta "Moje serce w Warszawie" zespołu Sorry Boys otrzymało nominację w kategorii Album Roku Piosenka Poetycka i Literacka.

Aga Derlak, Andrzej Święs, Dorota Miśkiewicz i Paweł Tomaszewski będą ubiegać się o głosy członków Akademii zarówno w kategorii Artysta Roku Jazz, jak i Album Roku Jazz. Agę Derlak wyróżniono za płytę "Parallel", Trio Andrzeja Święsa za "Flying Lion", Dorotę Miśkiewicz za "Bons Amigos", Pawła Tomaszewskiego i Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie za "COINCIDENCE", a kwitnet Tomasza Chyły za "Music We Like To Dance To".

Pełna lista nominowanych dostępna jest na stronie fryderyki.pl.

Fryderyki to najważniejsze narody muzyczne przyznawane od 1995 r. przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi niemal 1800 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa.

Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu odbędzie się 22 marca w PreZero Arena Gliwice. (PAP)

Autorka: Anna Kruszyńska