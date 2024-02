Powiat Olsztyński przejmuje prowadzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Barczewie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda w Barczewie (MCP) jest dobrze znaną placówką medyczną w regionie. Całodobowo udziela świadczeń zdrowotnych, takich jak nadzór lekarski, profesjonalna pielęgnacja czy rehabilitacja. Oferta skierowana jest do pacjentów po przebytym leczeniu szpitalnym lub zakończonej diagnostyce, a ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie mają możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym.

Pacjenci, których Centrum może przyjąć aż 77, mają zapewnione produkty lecznicze, wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia. Największą grupę podopiecznych stanowią seniorzy ze schorzeniami neurologicznymi.

Placówkę założyła w 2004 roku Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska. Początkowo funkcjonowała ona w jednym z budynków na terenie obecnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. W 2012 r. MCP przeniosło się do nowej, należącej do Powiatu Olsztyńskiego, siedziby w Barczewie, gdzie znacznie poprawiły się warunki pobytu pacjentów oraz możliwości udzielania świadczeń. Od tego czasu Fundacja, nieprzerwanie zarządzająca ośrodkiem, zorganizowała dla niego ponad 5 milionów złotych dodatkowych funduszy, przede wszystkim z różnego rodzaju zbiórek i akcji charytatywnych. Pozwoliło to uzupełnić środki, jakie MCP otrzymuje z NFZ i zbilansować budżet, co ze względu na pandemię COVID-19 oraz szalejącą inflację nie było łatwe. Aby zapewnić ośrodkowi długoterminową stabilizację, rozpoczęły się rozmowy o przekazaniu Maltańskiego Centrum Pomocy w Barczewie władzom samorządowym.

Negocjacje pomiędzy władzami Fundacji i Powiatem rozpoczęły się w marcu 2023 roku. Po trzech miesiącach podpisano porozumienie, które rozpoczęło proces przekazywania placówki władzom samorządowym. Po przeprowadzeniu audytu i dalszych analiz, 26 stycznia 2024 roku Rada Powiatu Olsztyńskiego zdecydowała, że od 1 kwietnia 2024 roku ośrodek w Barczewie będzie oddziałem ZZOZ-u w Dobrym Mieście.

Profil placówki pozostanie bez zmian. Będzie w niej wciąż pracować wysoko wykwalifikowany zespół. Fundacja przekaże samorządowi Powiatu Olsztyńskiego całe wyposażenie o wartości ok. 1 miliona złotych oraz środki finansowe wypracowane przez MCP w pierwszym kwartale 2024 r., nie mniejsze niż 300 tysięcy złotych. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska będzie nadal wspierała placówkę w Barczewie. Obejmie ją swoim patronatem oraz będzie organizowała akcje charytatywne na jej rzecz.

– Bardzo cieszę się z zawartego z samorządem porozumienia – mówi Jacek Tarnowski, Prezes Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska. – Zależało nam na tym, aby dzieło pomocy w Barczewie miało zapewnioną stabilizację i rozwój. Taką gwarancję daje odpowiedzialny i zaangażowany w dobrostan mieszkańców samorząd. Jestem spokojny o dalszą przyszłość ośrodka, który będzie dalej zapewniać pomoc i opiekę potrzebującym – dodaje Jacek Tarnowski.

– Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców to dla nas priorytet. Dlatego rozpoczęliśmy rozmowy na temat przejęcia Maltańskiego Centrum Pomocy w Barczewie, które zakończyły się z korzyścią dla powiatu i jego mieszkańców – mówi Andrzej Abako, Starosta Powiatu Olsztyńskiego. – Zyskujemy nowoczesną placówkę, świetnie wyposażoną i zatrudniająca znakomity zespół oddanych pacjentom fachowców. Dziękuję Fundacji za stworzenie i rozwijanie miejsca pomocy przez ponad dekadę. Obiecuję, że pod opieką Powiatu Olsztyńskiego nadal będzie się rozwijać z pożytkiem dla lokalnej społeczności – dodaje Andrzej Abako.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie – Pomoc Maltańska prowadzi także inne ośrodki pomocowe na terenie całego kraju. W województwie warmińsko-mazurskim oprócz Maltańskiego Centrum Pomocy zarządza Domem Pomocy Społecznej w Szyldaku koło Olsztyna. Jest to miejsce stałego pobytu dla ok. 100 osób. Schorzeniem dominującym wśród mieszkańców szyldackiego DPS-u jest schizofrenia.