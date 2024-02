W marcu międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2024 dla maturzystów

Salon będzie otwarty w dniach 15-16 marca w godz. 9.00-16.00. Wstęp na teren targów jest wolny.



Program Salonu

Tradycyjnie, w trakcie Salonu odbędzie się szereg spotkań i seminariów skierowanych do różnych grup odbiorców:

dla absolwentów szkół podstawowych – cykl prezentacji ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie do liceów i techników, prezentacje ofert szkół z Warszawy,

dla maturzystów i licealistów – Matura 2024, wszystko o maturze, czyli jak zdać i dostać się na studia, cykl prezentacji maturalnych z poszczególnych przedmiotów przygotowanych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Rekrutacja na studia 2024/2025, prezentacje zasad przyjęć i warunków kształcenia na różnych, typach uczelni publicznych i niepublicznych, spotkania dla maturzystów, nauczycieli i z przedstawicielami uczelni akademickich o zasadach naboru na studia stacjonarne w najbliższym roku akademickim. Ponadto warsztaty dla maturzystów jak pokonać maturalny stres oraz spotkanie z doradcami zawodowymi na temat wyboru ścieżki kształcenia dopasowanej do własnych predyspozycji,

dla uczniów, studentów i nie tylko – ,,Study abroad’’, prezentacje możliwości studiów za granicą, prowadzone przez przedstawicieli ambasad, instytucji edukacyjnych i zagranicznych szkół wyższych, w czasie których można się dowiedzieć wszystkiego o zasadach aplikowania na uczelnie, warunkach finansowych studiów, stypendiach, kosztach utrzymania, możliwościach podjęcia legalnej pracy. dla nauczycieli – debaty, seminaria, spotkania i dyskusje na temat perspektyw rozwoju edukacji, współpracy miast i szkół z uczelniami, umiędzynarodowienia studiów.

Co roku na Salonie dla młodzieży funkcjonuje bezpłatny punkt konsultacyjny prowadzony przez pedagogów szkolnych. Można w nim porozmawiać o swoich zainteresowaniach i o wyborze swojej dalszej ścieżki kształcenia. W tym roku również nie zabranie cenionych doradców i kreatorów kariery.