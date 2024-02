Rusza najnowocześniejszy aquapark w Polsce. Powstał w Szczecinie

Coraz bliżej otwarcia długo wyczekiwanej inwestycji w Szczecinie - Fabryki Wody, zlokalizowanej przy ulicy 1 Maja 41. Najnowocześniejszy kompleks basenowo- edukacyjny w Polsce, powstał za kwotę ponad 349,7 mln zł.



Dobiegły już końca odbiory techniczne obiektu, a obecnie prowadzona jest procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Równolegle trwają przygotowania organizacyjne, w tym rekrutacja nowych pracowników. Łącznie przy obsłudze kompleksu pracę znajdzie około 300 osób, w tym ratownicy, pracownicy kas, obsługa klienta, gastronomia czy osoby odpowiedzialne za porządek.

Coraz bliżej otwarcia nowego aquaparku w Szczecinie, fot. Fabryka Wody

fot. Fabryka Wody

Zanim oficjalnie otwarta zostanie Fabryka Wody, przeprowadzone zostaną również testy z udziałem mieszkańców, po to aby wyłapać przed oficjalnym otwarciem ewentualnie niedociągnięcia organizacyjne.

Nowy aquapark w Szczecinie posiada 17 wewnętrznych basenów o łącznej powierzchni lustra wody przekraczającej 2000 m2 i 11 zjeżdżalni o łącznej długości pół kilometra, w tym 77-metrowa zjeżdżalnia pontonowa. Fabryka Wody to także największa w Polsce strefa SPA - znajdująca się na trzech kondygnacjach i dysponująca 16 łaźniami tematycznymi, m.in.: pustynna, zamkowa, słowiańska, marynistyczna, czy wulkaniczna. Z kolei strefa saunarium to tężnia solankowa, grota lodowa oraz baseny chłodzące, z wyjątkową atrakcją w postaci łaźni piwnej.

Poznaliśmy już cennik na pojedyncze wejście, atrakcje czy wstęp do Edukatorium. Bilet na atrakcje wodne za 85 zł za cały dzień. Bilet normalny za wejście jednorazowe wyniesie 60 zł za 2 h, lub 85 zł za cały dzień. Ulgowy bilet to kwota 50 zł/2h lub 70 zł/cały dzień. Bilet rodzinny to kwota odpowiednio 145 zł i 189 zł. (dopłata za każde kolejne dziecko wynosi 30 zł). Wstęp do Edukatorium wyniesie 37 zł.

Taniej zapłacimy za konkretne strefy w Fabryce Wody. I tak np. bilet ulgowy w strefie zewnętrznej to 19 zł za 2 h. Natomiast ulgowy w strefie sportowej to koszt 20 zł. Dzieci do 3 roku życia mają wstęp za darmo. Aktualnie negocjowane są warunki współpracy z operatorami kart Benefit Systems MultiSport oraz Medicover Sport.