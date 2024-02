Powstaje nieoczywista mapa Olsztyna

Tworzą je specjaliści, podróżnicy, ale też mieszkańcy, którzy chętnie dzielą się wiedzą o swoim mieście. Miejski krajobraz rysowany przez przewodniki oraz mapy ulega nieustannym zmianom i wymaga okresowej aktualizacji.

Na nowe spojrzenie na Olsztyn liczą bibliotekarze ze stolicy regionu. Zachęcają czytelników do włączenia się w przedsięwzięcie, którego celem jest stworzenie miniprzewodnika po ciekawych i nieoczywistych miejscach naszego miasta.

- Chcielibyśmy, aby w propozycjach do "Subiektywnego Przewodnika po Olsztynie" znajdowało się kilka elementów - mówi kierownik biblioteki Planeta 11, Jacek Smółka. - To przede wszystkim adres miejsca z ewentualnymi instrukcjami, jak tam dotrzeć, kilkuzdaniowy opis miejsca opowiadający czym ono jest i czym się wyróżnia, byłoby świetnie, gdyby Czytelnicy przesłali zdjęcia tego miejsca własnego autorstwa.

Przewodnik zostanie wydany w formie e-booka.

W ostatnich latach w Olsztynie powstało kilka interesujących inicjatyw, które pozwalały spojrzeć na nasze miasto niestandardowo. W 2018 roku stolica Warmii i Mazur dołączyła do sieci Use-It . To spotykane w wielu miastach Europy przewodniki zgodnie z ideą "od młodych dla młodych" i pokazują turystom zwiedzane miasto tak, by przez czas pobytu czuli się, jak jego mieszkańcy. Najnowsza publikacja pochodzi z 2023 roku. Inicjatorami przedsięwzięcia była młodzież ze stowarzyszenia Olsztyn 2.0. Natomiast w 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury zachęcił mieszkańców do realizacji projektu "Inna mapa" . Powstały mapy dotyczące kilku osiedli, tworzone przez samych mieszkańców w oparciu o ich postrzeganie osiedla, skojarzenia, wspomnienia, osobiste i rodzinne historie.