Awantura w centrum Biskupca. 35-latek zaatakował kolegę kijem bejsbolowym

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Biskupcu wyjaśnili okoliczności rozboju, do którego doszło na początku lutego (5 lutego) w centrum miasta.

Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że tego dnia miało dojść do awantury między dwoma mężczyznami, którzy znali się jedynie z widzenia. Po kilku godzinach 35-latek podróżując autem wraz z pewnym 22-latkiem, zauważył pokrzywdzonego w centrum Biskupca – wyszedł z pojazdu i przy użyciu kija bejsbolowego nagle zaatakował 36-latka.

Następnie agresor zabrał pokrzywdzonemu saszetkę z zawartością dokumentów i gotówkę w kwocie 3600 złotych. Po chwili 35 i 22-latek mieli odjechać autem w nieznanym kierunku. 36-latek z obrażeniami trafił do szpitala.

Policjanci w ciągu zaledwie kilku godzin od zdarzenia wpadli na trop 22-latka, którego zatrzymali na terenie Biskupca.

Podczas przeszukania mężczyzny i zajmowanego przez niego mieszkania znaleziono zawiniątka z zielonym suszem roślinnym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to marihuana, którą przekazano do badań laboratoryjnych. W dalszym ciągu były prowadzone poszukiwania za drugim mężczyzną. Policjanci analizując każdy trop ustali, że 35-latek ukrywał się na terenie Szczytna.

W poniedziałek (12 lutego) doszło do jego zatrzymania.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 35-latek usłyszał zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 20 lat pozbawienia wolności. Z kolei 22-latek odpowie za pomocnictwo. Nie uniknie on również odpowiedzialności za posiadanie narkotyków.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Biskupcu, sąd wobec obu mężczyzn zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.