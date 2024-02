Robert Szewczyk: remonty olsztyńskich szkół są moim priorytetem

Edukacja w Olsztynie jest jednym z bardziej palących tematów, z którymi musi zmierzyć się przyszły prezydent miasta. Obecnie większość olsztyńskich szkół wymaga termomodernizacji lub nawet kompleksowych remontów. Ważnym elementem będzie również rozmowa z rządem, który w ciągu ostatnich kilku lat "przelewał" na konto gminy zdecydowanie za niską subwencję oświatową, do której władze Olsztyna musiały sporo dokładać. Swój plan na edukację przedstawił dziś Robert Szewczyk, obecny przewodniczący Rady Miasta, który w najbliższych wyborach będzie kandydatem na prezydenta Olsztyna.

— Miasto może być partnerem dla rodziców w opiece, wychowaniu i rozwijaniu talentów naszych dzieci. Sam jestem tatą trzech synów i doskonale znam ten system oświatowy — mówił Robert Szewczyk na konferencji prasowej — Cieszę się, że do budżetu Olsztyna powróciły środki na naukę pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego. Nasze dzieci też będą mogły brać udział w lekcjach w olsztyńskich jednostkach kultury. Chcę wszystkich zapewnić, że nie jest to jednorazowy projekt i jeśli zostanę prezydentem, to nie tylko będzie kontynuowany, ale także rozwijany. Zależy mi na tym, żeby miasto zaczęło organizować także półkolonie i półzimowiska. Nasze dzieci mogą aktywie spędzać wolny czas i miasto może być w tym partnerem — zapowiedział Robert Szewczyk.

Kandydat KO zapowiedział też, że zwiększy dostępność orlików i obiektów sportowych w czasie wakacji dla mieszkańców a uczniowie olsztyńskich szkół będą mogli korzystać z nich bezpłatnie. Osobnym tematem jest stan olsztyńskich szkół. Niestety rzeczywistość jest taka, że często gminy ościenne dysponują zdecydowanie lepszymi placówkami niż te w Olsztynie. Robert Szewczyk deklaruje, że szybko to zmieni.

— Dziś podpisuje się pod deklaracją, że będziemy modernizować wszystkie olsztyńskie szkoły. Chcę, żeby następna kadencja odbyła się pod hasłem modernizacji i termomodernizacji olsztyńskich szkół. Te obiekty powinny napawać nas dumą, a nasze dzieci zasługują na to, żeby uczyć się w najlepszych warunkach. Rodzice i dzieci mają zasłużone pretensje do stanu naszych szkół — zauważa Robert Szewczyk.

I dodaje: Może nie są to spektakularne inwestycje, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale zapewniam, że są kluczowe dla rozwoju miasta i przyszłości naszej gminy.

Senator Ewa Kaliszuk, która ma w swoim CV dwadzieścia lat pracy nauczycielskiej i kilka lat wiceprezydentury Olsztyna, w której odpowiadała m.in za system edukacji zapewnia, że będzie wspierać kandydata KO we wprowadzeniu w życie swojego programu.

— To dla mnie ogromna radość, kiedy słyszę, że kandydat na prezydenta stawia jako swój priorytet sprawy edukacji. Nie jest to sprawa typowo wyborcza, bo na ten temat rozmawiamy już od długich miesięcy a nawet lat — mówi senator Ewa Kaliszuk — Cieszy nas bardzo mocno, że parlament stał się miejscem otwartych dyskusji i debat. Poświęcamy temu bardzo dużo czasu i wsłuchujemy się głos społeczeństwa. Ważny dla mnie będzie przyszły dialog samorządu z rządem, który też znacznie się poprawi. Środki jakie płyną na edukację w 2024 roku są znacznie wyższe. Subwencja oświatowa, która trafia do samorządu wzrosła aż o 36 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Taki zastrzyk pozwoli przyszłemu prezydentowi Olsztyna przeznaczyć więcej środków bieżących budżetu miasta właśnie na wsparcie dzieci i młodzieży — dodaje senator Kaliszuk.

Karol Grosz