Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu

Do wypadku doszło we wtorek (20 lutego), ok. godz. 16:30, na drodze powiatowej nr 1211N w okolicach miejscowości Kamionka w gminie Morąg.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 37-letni kierowca bmw nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze, gdzie uderzył w drzewo.

Niestety pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej mężczyzny nie udało się uratować. Droga w tym miejscu była przez pewien czas zablokowana.

Teraz funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

