Punkty za gwarę warmińską

To świetna wiadomość szczególnie dla uczniów szkół podstawowych, którzy chcą uczyć się mowy przodków i brać udział w Konkursie Prezentacji Gwary Warmińskiej Po naszamu. Po warnijsku. W tym roku na świadectwach ukończenia szkół podstawowych laureatów konkursu pojawi się adnotacja o ich sukcesach. To oznacza dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół średnich.

- Właśnie otrzymaliśmy pismo od pani kurator Jolanty Skrzypczyńskiej, która podjęła decyzję o wpisaniu w tym roku naszego konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – mówi Joanna Michalska-Reda, wicestarosta olsztyński. – Bardzo się cieszę, bo to dodatkowa zachęta do udziału w konkursie i poznawania kultury dawnych Warmiaków. To, że dzieci i młodzież chcą zdobywać wiedzę o regionie, w którym żyją, poznawać mowę swoich przodków, zachwyca mnie od lat. To dobry przykład współczesnego lokalnego patriotyzmu, mającego korzenie w dziedzictwie kulturowym.

Od początku Powiat Olsztyński wspiera pomysłodawców konkursu, a od pięciu lat jest jego głównym organizatorem przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii, Lokalną Grupa Działania Południowa Warmia oraz gminami Gietrzwałd, Purda i Dywity. Dobrym duchem konkursu jest Łukasz Ruch, popularyzator gwary i zwyczajów warmińskich. – Kiedyś szacowano, że naszą gwarę zna cztery tysiące osób, ale myślę, że to są dane już dawno nieaktualne. Mam to szczęście, że w rodzinie mam jeszcze z kim porozmawiać gwarą, to przedstawiciele pokolenia lat 50. Znają gwarę, ale na co dzień się nią nie posługują. W szerszej popularyzacji gwary warmińskiej pomaga nam fakt, że w 2016 r. została ona wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Niedawno zrealizowaliśmy duży projekt warsztatowy „Z dzieciukami po warnijsku” w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Z kolei w konkursie Narodowego Centrum Kultury „Odkryj swój skarb. Bogactwo językowe Rzeczypospolitej” otrzymaliśmy wyróżnienie, jako jedni z ośmiu w Polsce – opowiada Łukasz Ruch.

W tym roku odbędzie się już dziesiąta, a więc jubileuszowa edycja Regionalnego Konkursu Prezentacji Gwary Warmińskiej Po naszamu. Po warnijsku. I choć wydarzenie planowane jest dopiero na grudzień, prace nad organizacją już trwają.

– Jak przystało na jubileusz, chcielibyśmy zaproponować zupełną nowość i stworzyć, po raz pierwszy w historii konkursu, kategorię dla osób dorosłych, które w rzeczywistości uczą się gwary razem ze swoimi dziećmi, razem się przygotowują i poprawiają nawzajem swoje błędy. Oni wprawdzie nie otrzymają „wpisów na świadectwach”, ale z pewnością będzie to ciekawe doświadczenie dla nas wszystkich – podsumowuje wicestarosta Michalska-Reda.